Porsche bate em poste em Goiânia e motorista se recusa a fazer teste do bafômetro

Vídeo mostra estrago que teria sido provocado pelo veículo na Avenida Castelo Branco antes de colisão

Augusto Araújo - 16 de março de 2026

Porsche Panamera 2023 teria causado estragos antes de colidir com poste. (Foto: Reprodução/Instagram/@raio_imortal_oficial_1)

Um carro de luxo se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (16), no Setor Coimbra, em Goiânia.

O veículo, um Porsche Panamera 2023, colidiu contra um poste nas proximidades da Avenida Castelo Branco.

Segundo informações apuradas pela reportagem, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o automóvel.

Durante a abordagem, os agentes conversaram com o motorista, um jovem de 25 anos, e perceberam indícios que poderiam estar relacionados ao consumo de bebida alcoólica.

Questionado sobre a ingestão de álcool, o condutor optou por permanecer em silêncio. Diante da situação, uma equipe foi acionada para realizar o teste do bafômetro.

O motorista foi convidado a soprar o etilômetro, mas recusou-se a fazer o procedimento.

Com a recusa, os policiais aplicaram as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que considera infração a negativa em realizar o teste.

Além disso, foi constatado que o condutor também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, o que gerou outra autuação.

Após as medidas administrativas, o veículo foi liberado a outro condutor habilitado que estava no local. Não houve registro de feridos no acidente.

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