Porsche bate em poste em Goiânia e motorista se recusa a fazer teste do bafômetro
Vídeo mostra estrago que teria sido provocado pelo veículo na Avenida Castelo Branco antes de colisão
Um carro de luxo se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (16), no Setor Coimbra, em Goiânia.
O veículo, um Porsche Panamera 2023, colidiu contra um poste nas proximidades da Avenida Castelo Branco.
Segundo informações apuradas pela reportagem, policiais militares realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o automóvel.
Durante a abordagem, os agentes conversaram com o motorista, um jovem de 25 anos, e perceberam indícios que poderiam estar relacionados ao consumo de bebida alcoólica.
Questionado sobre a ingestão de álcool, o condutor optou por permanecer em silêncio. Diante da situação, uma equipe foi acionada para realizar o teste do bafômetro.
O motorista foi convidado a soprar o etilômetro, mas recusou-se a fazer o procedimento.
Com a recusa, os policiais aplicaram as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que considera infração a negativa em realizar o teste.
Além disso, foi constatado que o condutor também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de 30 dias, o que gerou outra autuação.
Após as medidas administrativas, o veículo foi liberado a outro condutor habilitado que estava no local. Não houve registro de feridos no acidente.
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— Portal 6 (@portal6noticias) March 16, 2026
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