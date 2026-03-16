Quase 60 novas linhas de ônibus intermunicipais passam a atender Goiânia, Anápolis, Rio Verde e outras cidades

Trajetos buscam contemplar municípios em várias regiões do estado, incluindo no Entorno do Distrito Federal

Natália Sezil - 16 de março de 2026

AGR disponibilizou 59 novas linhas de transporte intermunicipal em Goiás. (Foto: Divulgação)

Moradores de Goiás que costumam utilizar o transporte intermunicipal podem passar a dispor de novas opções nas rodoviárias. Isso porque a Agência Goiana de Regulação (AGR) disponibilizou 59 novas linhas no estado.

A ação se deu por meio do Chamamento Público nº 02/2026, que quer estimular a participação de novos investidores no mercado e incentivar a liberdade de preços, atendendo a uma decisão expedida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Os trajetos contemplam diversas cidades do estado, entre Goiânia, região Metropolitana, Anápolis, Rio Verde e região, e Entorno do Distrito Federal (DF), entre outros.

Há, por exemplo, uma linha que liga Anápolis a Caldas Novas via Leopoldo de Bulhões e Pires do Rio, e outra que conecta Anápolis a Goianésia passando por Pirenópolis e Povoado Malhador. Também há rota que sai da primeira cidade rumo a Goiás, via Nerópolis, Inhumas e Itauçu.

Com os trechos que saem de Goiânia, é possível chegar a Alexânia, Amorinópolis, Anápolis, Aruanã, Catalão, Chapadão do Céu, Doverlândia, Formosa, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Joviânia, Jussara e Minaçu.

A capital ainda se liga a Mineiros, Morrinhos, Morro Agudo, Mozarlândia, Mundo Novo, Novo Brasil, Petrolina de Goiás, Pirenópolis, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, São Miguel do Araguaia e Uruaçu.

No Entorno do DF, as linhas atendem a Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Luziânia.

Por fim, sai uma rota de Rio Verde rumo a Quirinópolis, via Santa Helena de Goiás; e uma de Santa Rita do Araguaia para Itajá.

Segundo o edital, os investidores interessados deverão comprovar regularidade jurídica, financeira, fiscal e trabalhista, além da qualificação técnico-profissional do operador. Também é preciso comprovar experiência mínima de 12 meses em gestão de transporte coletivo de passageiros.

O pedido deve ser protocolado na sede da AGR, encaminhado por e-mail (para o endereço [email protected]) ou, ainda, por protocolo digital no Portal de Serviços Eletrônicos da AGR.

É possível conferir todas as linhas disponíveis no edital publicado pela agência de regulação.

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