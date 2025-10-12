Nova empresa de ônibus já tem data para assumir linha entre Anápolis e Pirenópolis

Preço das passagens e onde comprá-las também já foram definidos

Natália Sezil - 12 de outubro de 2025

Rodoviária de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Uma nova empresa de ônibus irá assumir a linha Anápolis-Pirenópolis após a Nova Evolução desistir do trajeto, no final de agosto. Agora, a rota fica autorizada para a Viação Ouro Preto.

Inicialmente, a operação voltaria já nesta segunda-feira (13), mas a informação foi corrigida pela empresa. Pelas redes sociais, a Ouro Preto anunciou que, devido a problemas burocráticos, prevê o início uma semana depois, no dia 20 de outubro.

O valor da passagem foi fixado em R$ 20 e os bilhetes podem ser comprados presencialmente, na Lanchonete Machado, no interior da Rodoviária de Pirenópolis.

Por enquanto, ainda não há a possibilidade de adquirir a passagem online, mas a empresa já estuda essa implementação.

A linha terá horários distribuídos ao longo do dia, com programação diferente aos domingos.

De segunda-feira a sábado, o ônibus sai de Anápolis às 5h30, 8h15, 11h e 17h. Aos domingos, o único horário é às 8h15.

Já no sentido contrário, saindo de Pirenópolis, a operação acontece às 6h45, 9h30, 12h45 e 18h de segunda a sábado, e unicamente às 17h aos domingos.

