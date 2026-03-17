Lavar o arroz antes de cozinhar é realmente necessário ou apenas um mito que muita gente ainda acredita?

Um hábito comum na cozinha pode mudar completamente a textura e o resultado final do prato

Daniella Bruno - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Receitasja.com)

Lavar ou não lavar o arroz é uma pergunta que a maioria dos brasileiros se faz no dia a dia. Algumas pessoas acreditam que não precisa, que é apenas um costume antigo e que não muda nada no resultado final.

Por outro lado, há quem bata o pé no chão e diga que lavar o arroz é extremamente necessário, pois o alimento poderia chegar sujo por causa de todo o processo de produção.

No entanto, especialistas apontam que a lavagem do arroz tem mais relação com o modo de preparo do prato do que com questões de higiene. Em outras palavras, a decisão de lavar ou não lavar o arroz pode depender principalmente do tipo de textura que a pessoa deseja no resultado final.

Segundo estudos, a lavagem do arroz reduz a concentração de amido presente nos grãos. Esse amido se forma ao longo de todo o processo de produção, desde a separação do arroz até o momento em que ele chega às prateleiras dos mercados.

Por esse motivo, durante o processo de lavagem, a água costuma ficar esbranquiçada e turva. Isso acontece porque parte desse amido se desprende dos grãos enquanto a água passa por eles.

O que acontece quando o arroz é lavado

Durante o processo de lavagem do arroz, uma substância chamada amilose, também conhecida como amido livre, se solta dos grãos. Esse processo acontece porque a água corrente provoca um tipo de arraste que remove parte desse amido.

Em estudos realizados sobre o preparo do arroz, cientistas observaram que a presença dessa amilose pode influenciar diretamente no resultado da receita. Quando o arroz possui maior concentração de amido livre, os grãos tendem a ficar mais grudados e com textura mais cremosa.

Além disso, o arroz com mais amido também pode demorar um pouco mais para cozinhar completamente. Isso acontece porque o amido interfere na forma como os grãos absorvem água durante o preparo.

Por esse motivo, lavar o arroz pode ajudar a reduzir essa concentração e deixar os grãos mais soltos.

Quando lavar ou não lavar o arroz

Sabendo disso, lavar ou não lavar o arroz depende muito do resultado que você deseja no prato. Muitos cozinheiros recomendam a lavagem quando o objetivo é preparar um arroz mais soltinho e com os grãos bem separados.

Por outro lado, em receitas que exigem mais cremosidade, como risoto ou alguns pratos feitos com arroz mais hidratado, muitos especialistas recomendam não lavar o arroz. Isso acontece porque o amido presente nos grãos ajuda a criar a textura cremosa característica dessas preparações.

No entanto, mesmo quando a lavagem é feita, é importante tomar cuidado para não retirar completamente o amido dos grãos. Isso porque a remoção excessiva pode dificultar o preparo e deixar o arroz seco demais.

Em alguns casos, como acontece com o arroz polido, muitas pessoas preferem não lavar, justamente porque ele já passou por diversos processos de limpeza e beneficiamento.

Assim, a escolha final depende principalmente da preferência de quem está cozinhando e do tipo de prato que se deseja preparar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!