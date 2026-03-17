Motoristas denunciam empilhadeiras e carretas travando o trânsito em Anápolis

Situação se torna complexa especialmente ao considerar a necessidade da entrada de mercadorias em comércios

Davi Galvão Davi Galvão -
Portal 6 recebeu diversas denúncias sobre empilhadeiras e carretas bloqueando o tráfego das vias. (Foto: Reprodução)
Portal 6 recebeu diversas denúncias sobre empilhadeiras e carretas bloqueando o tráfego das vias. (Foto: Reprodução)

Um problema que tem se tornado figurinha repetida entre os motoristas de Anápolis são as constantes empilhadeiras transitando em meio a vias públicas e por vezes restringindo completamente o fluxo.

Registros enviados ao Portal 6 mostram bem essa dinâmica que quem passa pela região Central já conhece bem.

Especialmente em vias com alta concentrações de atacadões e depósitos, não é raro ver a fila de carros se formando não apenas sob o vermelho dos semáforos, mas também ao aguardar a carga e descarga essencial ao comércio.

Leia também

Longe de ser uma questão de fácil resolução, uma vez que tão importante quanto o bom tráfego de automóveis é a manutenção do fluxo de mercadorias dos negócios, o Portal 6 entrevistou o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Igor Lino Siqueira. À reportagem, ele admitiu que o problema já é conhecido e que soluções estão em andamento.

“Era algo mais pontual, mas ultimamente tem virado objeto de denúncia quase que diária. Mas é um tema que precisa de uma revisão geral do Plano de Mobilidade está em andamento, em sintonia com o Plano Diretor da cidade”, pontuou.

Igor afirmou que CMTT recebe constantes denúncias na região Central e Vila Santa Isabel. (Foto: Reprodução)

Igor afirmou que CMTT recebe constantes denúncias na região Central e Vila Santa Isabel. (Foto: Reprodução)

Para Lino, esse volume de ocorrências deve-se muito ao fato de que, atualmente, Anápolis não possui um decreto específico que proíba a circulação de tipos de veículos por horário ou categoria. Daí a importância do Plano de Mobilidade, que deve ser finalizado até o final deste ano.

Assim, integrando às necessidades específicas de bairros e ruas ao Plano Diretor, legislação que orienta o crescimento urbano do município e que precisa ser atualizada neste ano, a expectativa é que trânsito, comércio e moradia passem a coexistir com menos intercorrências.

Fiscalização e multas

Apesar da falta de uma lei de zoneamento específica para cargas, a operação de empilhadeiras na rua sem autorização já é passível de punição.

Igor Lino reforçou que qualquer interdição ou paralisação na via pública depende de solicitação prévia ao órgão de trânsito, pedido que raramente é concedido dentro do horário comercial devido ao impacto no fluxo.

O presidente admitiu, porém, um desafio operacional: “Os fiscais vão lá, fazem as autuações, mas assim que as equipes saem, eles voltam”. Nestes casos, a penalidade aplicada é a de obstrução de via pública.

Como denunciar

A CMTT orienta que a população continue registrando as ocorrências para direcionar as equipes de fiscalização. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 646 3223, solicitando o contato direto com a central de fiscalização.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.