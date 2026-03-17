Nilson Sousa assume mandato como vereador em Anápolis

Radialista chega ao Legislativo na condição de suplente do PSD após obter 1.702 votos nas eleições de 2024

Lara Duarte - 17 de março de 2026

Vereador será empossado pela presidente Andreia Rezende. (Foto: Allyne Laís/TV Câmara)

A Câmara Municipal de Anápolis passa a contar com um novo vereador a partir desta quarta-feira (18), quando Nilson Sousa (PSD) toma posse durante sessão ordinária marcada para 9h30. A cerimônia será conduzida pela presidente da Casa, vereadora Andreia Rezende (Avante).

Nilson assume a vaga na condição de suplente após obter 1.702 votos nas eleições de 2024. A mudança ocorre em razão da morte do vereador Carlin da Feira (PSD) e da permanência de Divino Santa Cruz, conhecido como Corinthians (PSD), na Secretaria Municipal de Esportes.

Perfil

Com 41 anos, Nilson Sousa Barbosa nasceu em Alvorada do Norte, mas foi criado em Simolândia, município com cerca de 7 mil habitantes. Ele vem de uma família com forte ligação política, já que o pai, José França Barbosa, o Zequinha, disputou a Prefeitura local em 1988.

A trajetória profissional começou no rádio, ainda em Simolândia, na Rádio Alternativa FM. Em 2004, mudou-se para Anápolis, onde trabalhou inicialmente como locutor comercial e, no ano seguinte, ingressou na Rádio Imprensa AM, atuando na cobertura esportiva.

Em 2006, passou a integrar a equipe da Rádio Manchester AM, onde permaneceu por quase duas décadas. Durante esse período, trabalhou como repórter, apresentador e âncora de programas voltados ao entretenimento, esporte e jornalismo.

Segundo Nilson, o interesse pela política surgiu ainda na juventude, quando participou do grêmio estudantil do Colégio Estadual Elvira Leão Barreto. A influência familiar também teve papel importante na decisão de disputar cargos públicos.

Nilson concorreu pela primeira vez em 2016, quando obteve 1.527 votos pelo PSL. Em 2020, no MDB, conquistou 1.357 votos e ficou como primeiro suplente. Já na eleição de 2024, pelo PSD, ampliou a votação e alcançou a segunda suplência.

Ao assumir o mandato, o vereador afirma que pretende atuar de forma ampla, atendendo demandas de toda a cidade, com atenção especial para áreas como saúde, educação, esporte e justiça social.

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