Advogado explica: o que quem mora de aluguel deve fazer ao entregar as chaves do imóvel

Especialista alerta que apenas devolver as chaves não encerra o contrato e pode gerar cobranças inesperadas após a vistoria

Gabriel Yuri Souto - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muitas pessoas acreditam que devolver as chaves encerra automaticamente o contrato de aluguel. No entanto, essa ideia pode gerar prejuízos e dor de cabeça. Segundo o advogado Guilherme Oliveira, que atua na defesa de inquilinos, o processo só se encerra de fato após a vistoria final e a formalização da entrega.

As orientações foram divulgadas por meio do perfil do advogado no Instagram, @oguilhermeoliveira.adv, onde ele compartilha conteúdos sobre direitos do inquilino e situações comuns envolvendo contratos de locação.

Devolução das chaves não encerra contrato de aluguel automaticamente

Primeiramente, é importante entender que a entrega das chaves representa apenas uma etapa do processo.

O encerramento do contrato depende da vistoria final, que compara o estado atual do imóvel com o laudo inicial. Além disso, o procedimento exige registro formal da devolução.

Por isso, o inquilino deve acompanhar todo o processo para evitar cobranças indevidas.

Falta de prova pode gerar cobranças inesperadas

Segundo Guilherme Oliveira, muitos inquilinos enfrentam problemas após a saída do imóvel por não documentarem a situação do local.

Sem registros, podem surgir cobranças relacionadas a:

pintura

danos no piso

infiltrações

mofo

defeitos estruturais

Nesses casos, a imobiliária tende a utilizar o relatório interno como base. Assim, quem não apresenta provas perde força na contestação.

Fotos e registros são essenciais na entrega

Para evitar esse tipo de problema, o advogado orienta que o inquilino registre detalhadamente o estado do imóvel antes de devolver as chaves.

Entre as principais recomendações estão:

fotografar todos os cômodos

registrar portas, tomadas, torneiras e azulejos

solicitar o laudo de vistoria final

formalizar a entrega por e-mail ou protocolo

Dessa forma, o inquilino cria um conjunto de provas que pode ser utilizado em caso de disputa.

Documentação protege o inquilino em caso de conflito

Além disso, a formalização da entrega garante mais segurança jurídica.

Quando o inquilino documenta corretamente, ele reduz o risco de cobranças indevidas e evita discussões futuras. Por outro lado, quem não registra as condições do imóvel pode enfrentar dificuldades para contestar valores cobrados posteriormente.

Segundo o especialista, a regra é simples: quem documenta primeiro, se protege melhor.

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