Parece inofensivo, mas é perigoso: alimento comum pode até matar seu cachorro

O que está no seu prato pode representar um risco silencioso para a saúde do seu pet

Daniella Bruno - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Alguns alimentos que podem ser comuns na nossa alimentação, mas na alimentação do cãozinho podem se tornar um grande problema. Embora muita gente acredite que compartilhar comida com o pet seja um gesto de carinho, essa prática pode trazer sérios riscos à saúde do animal.

Em primeiro lugar, é fundamental entender que o organismo dos cães funciona de maneira diferente do corpo humano. Ou seja, enquanto certos alimentos são totalmente seguros para nós, eles podem ser tóxicos para os animais.

Por isso, a falta de informação ainda é um dos principais fatores que colocam os pets em perigo dentro de casa.

Alimentos comuns que representam perigo real

Entre os exemplos mais perigosos, o chocolate aparece como um dos mais conhecidos — e também um dos mais consumidos de forma acidental pelos cães.

Isso porque ele contém teobromina, uma substância que o organismo canino não consegue metabolizar corretamente. Como resultado, o animal pode apresentar taquicardia, tremores e até convulsões.

Além disso, outros alimentos igualmente comuns, como cebola e alho, afetam diretamente os glóbulos vermelhos do sangue, podendo causar anemia.

Da mesma forma, uvas e passas estão associadas a quadros de insuficiência renal aguda, mesmo quando ingeridas em pequenas quantidades. Já o abacate, por sua vez, contém uma toxina chamada persina, que pode provocar vômitos e problemas gastrointestinais.

Ao mesmo tempo, alimentos industrializados também merecem atenção. Produtos ricos em açúcar, gordura ou sódio — como bolachas, salgadinhos e restos de comida — prejudicam a saúde do pet de forma silenciosa.

Com o tempo, esses hábitos alimentares podem levar à obesidade, pancreatite e outras doenças crônicas.

Consequentemente, os sinais de intoxicação podem surgir de forma rápida e intensa. Vômito, diarreia, salivação excessiva, apatia e falta de coordenação estão entre os sintomas mais comuns.

Em situações mais graves, o quadro evolui rapidamente e pode levar à morte, especialmente quando não há atendimento veterinário imediato.

Pequenas atitudes evitam grandes riscos

Diante desse cenário, a prevenção se torna indispensável. Em vez de oferecer alimentos humanos, o tutor deve priorizar rações de qualidade e petiscos apropriados para cães. Além disso, manter alimentos perigosos fora do alcance do animal reduz significativamente o risco de ingestão acidental.

Outro ponto importante envolve a conscientização. Muitos tutores ainda oferecem comida por impulso, sem conhecer os riscos envolvidos. No entanto, informar-se sobre o que é seguro ou não faz toda a diferença na rotina do pet. Dessa forma, decisões simples evitam emergências e garantem mais segurança.

Além disso, é importante observar qualquer comportamento diferente após a ingestão de alimentos inadequados. Caso o animal apresente sintomas, a recomendação é procurar um médico-veterinário imediatamente. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de recuperação.

Por fim, vale reforçar: demonstrar carinho não significa compartilhar tudo o que comemos. Pelo contrário, cuidar da alimentação do cachorro é uma das formas mais importantes de proteger sua saúde.

Assim, atitudes conscientes no dia a dia garantem bem-estar, qualidade de vida e longevidade para o animal.

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