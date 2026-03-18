Parece inofensivo, mas é perigoso: alimento comum pode até matar seu cachorro
O que está no seu prato pode representar um risco silencioso para a saúde do seu pet
Alguns alimentos que podem ser comuns na nossa alimentação, mas na alimentação do cãozinho podem se tornar um grande problema. Embora muita gente acredite que compartilhar comida com o pet seja um gesto de carinho, essa prática pode trazer sérios riscos à saúde do animal.
Em primeiro lugar, é fundamental entender que o organismo dos cães funciona de maneira diferente do corpo humano. Ou seja, enquanto certos alimentos são totalmente seguros para nós, eles podem ser tóxicos para os animais.
Por isso, a falta de informação ainda é um dos principais fatores que colocam os pets em perigo dentro de casa.
Alimentos comuns que representam perigo real
Entre os exemplos mais perigosos, o chocolate aparece como um dos mais conhecidos — e também um dos mais consumidos de forma acidental pelos cães.
Isso porque ele contém teobromina, uma substância que o organismo canino não consegue metabolizar corretamente. Como resultado, o animal pode apresentar taquicardia, tremores e até convulsões.
Além disso, outros alimentos igualmente comuns, como cebola e alho, afetam diretamente os glóbulos vermelhos do sangue, podendo causar anemia.
Da mesma forma, uvas e passas estão associadas a quadros de insuficiência renal aguda, mesmo quando ingeridas em pequenas quantidades. Já o abacate, por sua vez, contém uma toxina chamada persina, que pode provocar vômitos e problemas gastrointestinais.
Ao mesmo tempo, alimentos industrializados também merecem atenção. Produtos ricos em açúcar, gordura ou sódio — como bolachas, salgadinhos e restos de comida — prejudicam a saúde do pet de forma silenciosa.
Com o tempo, esses hábitos alimentares podem levar à obesidade, pancreatite e outras doenças crônicas.
Consequentemente, os sinais de intoxicação podem surgir de forma rápida e intensa. Vômito, diarreia, salivação excessiva, apatia e falta de coordenação estão entre os sintomas mais comuns.
Em situações mais graves, o quadro evolui rapidamente e pode levar à morte, especialmente quando não há atendimento veterinário imediato.
Pequenas atitudes evitam grandes riscos
Diante desse cenário, a prevenção se torna indispensável. Em vez de oferecer alimentos humanos, o tutor deve priorizar rações de qualidade e petiscos apropriados para cães. Além disso, manter alimentos perigosos fora do alcance do animal reduz significativamente o risco de ingestão acidental.
Outro ponto importante envolve a conscientização. Muitos tutores ainda oferecem comida por impulso, sem conhecer os riscos envolvidos. No entanto, informar-se sobre o que é seguro ou não faz toda a diferença na rotina do pet. Dessa forma, decisões simples evitam emergências e garantem mais segurança.
Além disso, é importante observar qualquer comportamento diferente após a ingestão de alimentos inadequados. Caso o animal apresente sintomas, a recomendação é procurar um médico-veterinário imediatamente. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores são as chances de recuperação.
Por fim, vale reforçar: demonstrar carinho não significa compartilhar tudo o que comemos. Pelo contrário, cuidar da alimentação do cachorro é uma das formas mais importantes de proteger sua saúde.
Assim, atitudes conscientes no dia a dia garantem bem-estar, qualidade de vida e longevidade para o animal.
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