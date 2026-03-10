6 raças de cachorros mais carinhosas para quem tem crianças em casa, segundo veterinários

Especialistas destacam características importantes ao escolher um companheiro ideal para o ambiente familiar

Magno Oliver - 10 de março de 2026

(Foto: Ilustração/ Pexels)

A presença de um cachorro em casa costuma trazer benefícios para toda a família, especialmente quando há crianças que habitam nela.

Os veterinários afirmam que os cães podem ajudar no desenvolvimento emocional, estimular brincadeiras e fortalecer o senso de responsabilidade dos pequenos.

No entanto, escolher a raça adequada é um passo importante para garantir uma convivência segura e harmoniosa. Organizações como o American Kennel Club destacam que algumas raças possuem temperamento naturalmente mais dócil e sociável.

Cães que demonstram paciência, equilíbrio e facilidade de socialização costumam se adaptar melhor ao ambiente familiar. No Brasil, algumas raças populares se destacam justamente por essas características e acabam sendo escolhas frequentes entre famílias com crianças.

1. Labrador Retriever

O Labrador é uma das raças mais populares do mundo e muito conhecida pelo temperamento amigável. Ele costuma ser extremamente sociável, paciente e gosta de participar das atividades da família, especialmente brincadeiras com crianças.

2. Golden Retriever

O Golden Retriever é famoso pela personalidade dócil e carinhosa. A raça possui comportamento equilibrado e costuma demonstrar grande tolerância com crianças, além de ser muito apegada aos tutores.

3. Shih Tzu

Muito comum em lares brasileiros, o Shih Tzu é conhecido pelo temperamento afetuoso e pela facilidade de convivência em ambientes domésticos. Apesar do tamanho pequeno, costuma criar laços fortes com a família.

4. Poodle

O Poodle é uma das raças mais inteligentes entre os cães. Ele aprende comandos rapidamente, adapta-se bem à rotina da casa e costuma ser bastante carinhoso com os

tutores e crianças.

5. Buldogue Francês

O Bulldog Francês se tornou muito popular no Brasil nos últimos anos. Ele costuma ter comportamento tranquilo, gosta de ficar perto da família e geralmente se adapta bem ao convívio com crianças.

6. Vira-lata caramelo

Os cães sem raça definida, conhecidos popularmente como vira-latas, também aparecem com frequência entre os mais carinhosos. Muitos demonstram grande lealdade e afeto pelos tutores, além de se adaptarem facilmente ao ambiente familiar.

