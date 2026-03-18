Relógios voltam a ser adiantados: horário de verão 2026 começa em maio

Mudança no horário europeu amplia diferença com o Brasil e exige atenção de quem depende de rotinas e conexões internacionais

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução/José Cruz/Agência Brasil)

A mudança no horário de verão em 2026 volta a gerar dúvidas. O ajuste ocorre na Europa, especialmente em Portugal, e impacta brasileiros que mantêm relações profissionais, acadêmicas ou familiares com o continente.

Apesar do debate recorrente, o Brasil não adota o horário de verão desde 2019. Ainda assim, a alteração europeia interfere na rotina de quem depende da sincronização entre os países.

Mudança ocorre na Europa

Segundo a União Europeia, o horário de verão começa no último domingo de março. Em 2026, a data será 29 de março.

Em Portugal, os relógios são adiantados em uma hora durante a madrugada. No continente, passam de 01h para 02h; nos Açores, de 00h para 01h.

Com a mudança, Portugal passa para UTC+1, enquanto o Brasil segue em UTC-3. Assim, a diferença entre os países sobe de três para quatro horas.

Na prática, quando são 10h em Brasília, passam a ser 14h em Lisboa. Antes, eram 13h. A alteração afeta reuniões, aulas online, transmissões e viagens.

Impactos e preparação

Setores como aviação, tecnologia e negócios internacionais são os mais impactados. Sistemas digitais costumam atualizar automaticamente, mas relógios manuais exigem ajuste.

A recomendação é revisar compromissos no fim de março, confirmar horários com antecedência e adaptar rotinas gradualmente para evitar atrasos.

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