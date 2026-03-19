Onde assistir Chapecoense x Corinthians nesta quinta-feira (19) pelo Brasileirão

Clima de incerteza domina ambiente esportivo antes de mais um capítulo importante da competição

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gemini)

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro traz um confronto importante na noite desta quinta-feira (19), quando Chapecoense e Corinthians entram em campo na Arena Condá, em Chapecó (SC).

A partida está marcada para 21h30 (horário de Brasília) e movimenta a tabela em um momento inicial, mas já decisivo para as pretensões das equipes na competição.

O torcedor poderá acompanhar o duelo com exclusividade por meio do streaming Amazon Prime Video, que detém os direitos de transmissão da partida com imagens.

Não há exibição confirmada em TV aberta ou canais por assinatura. Para quem prefere acompanhar de outras formas, a cobertura em áudio estará disponível pela BandNews FM, enquanto portais esportivos oferecem acompanhamento em tempo real, com lances e estatísticas atualizadas minuto a minuto.

Dentro de campo, o confronto reúne equipes em busca de afirmação. A Chapecoense tenta se afastar das últimas posições e aposta no fator casa após um resultado recente que trouxe sinais de recuperação.

Já o Corinthians chega pressionado por desempenho irregular e mira uma vitória fora de casa para se aproximar do grupo de classificação às competições continentais.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com estratégias distintas e margem para surpresas ao longo dos 90 minutos.

Onde assistir Chapecoense x Corinthians nesta quinta-feira (19) pelo Brasileirão

Horário: 21h30 (horário de Brasília).

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC).

Onde assistir:

Streaming: Amazon Prime Video (transmissão com imagem).

Rádio: BandNews FM.

Tempo Real: ge.globo e Placar UOL.

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