Onde assistir Flamengo x Remo nesta quinta-feira (19) pelo Brasileirão

Uma partida cercada de expectativas deve mexer com as emoções dos torcedores dentro e fora dos estádios logo mais

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Gemini)

A quinta-feira (19) reserva mais um confronto que promete atrair a atenção do torcedor brasileiro em mais uma rodada pelo Brasileirão de Futebol. Dentro de campo, o duelo promete ser movimentado.

O Flamengo tenta impor seu favoritismo com elenco mais robusto e maior investimento, enquanto o Remo aposta na organização tática e no fator surpresa para equilibrar a disputa.

Em campo, Flamengo e Remo se enfrentam em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida chega cercada de expectativa, especialmente pelo momento distinto das equipes na temporada.

O confronto terá exibição em canal fechado, com transmissão ao vivo pelo Grupo Globo através do Canal SporTV, além da opção via pay-per-view no Premiere.

Para quem prefere o streaming, a partida também poderá ser acompanhada online por assinantes das plataformas vinculadas ao grupo.

Até o momento, não há confirmação de transmissão em TV aberta. A expectativa é de um jogo competitivo, com atenção especial aos detalhes táticos e às escolhas dos treinadores, que podem ser determinantes para o resultado final.

Onde assistir Flamengo x Remo nesta quinta-feira (19) pelo Brasileirão

Data: Quinta-feira, 19 de março de 2026

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere (TV e Streaming)

Alternativas de transmissão:

Tempo Real: ge.globo e 365Scores.

Rádio/Live: Coluna do Fla (YouTube).

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