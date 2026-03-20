Gavetas inferiores da geladeira controlam a umidade e ajudam a conservar frutas e verduras por mais tempo

Compartimento pouco valorizado tem função essencial para preservar alimentos frescos e evitar desperdícios

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Muitas pessoas utilizam a geladeira apenas para armazenar alimentos, mas desconhecem a função específica de alguns compartimentos. As gavetas inferiores, por exemplo, foram projetadas para controlar a umidade e prolongar a conservação de frutas, verduras e legumes.

Esse detalhe pode fazer diferença tanto na durabilidade dos alimentos quanto na economia dentro de casa.

Gavetas mantêm nível ideal de umidade

As gavetas inferiores funcionam de forma diferente do restante da geladeira.

Elas possuem um ambiente com controle de umidade, o que reduz a circulação de ar frio direto. Dessa forma, evitam que os alimentos ressequem rapidamente.

Como resultado, frutas e verduras permanecem frescas por mais tempo.

Diferença entre alimentos exige ajuste correto

Alguns modelos de geladeira contam com regulagem de ventilação nas gavetas.

Esse ajuste permite adaptar o ambiente conforme o tipo de alimento:

folhas e verduras precisam de mais umidade

frutas geralmente exigem menos umidade

legumes podem variar conforme a sensibilidade

Assim, o uso correto ajuda a preservar textura, sabor e nutrientes.

Evita desperdício e melhora organização

Quando armazenados fora do local adequado, alimentos perecíveis estragam mais rápido.

Por isso, utilizar corretamente as gavetas inferiores ajuda a:

reduzir desperdício de alimentos

manter a geladeira mais organizada

evitar mistura de odores

facilitar o acesso aos itens mais usados

Além disso, o hábito contribui para economia no dia a dia.

Uso correto melhora eficiência da geladeira

Outro ponto importante envolve o funcionamento do eletrodoméstico.

Quando os alimentos ficam organizados nos compartimentos certos, o fluxo de ar dentro da geladeira se mantém equilibrado. Assim, o aparelho trabalha de forma mais eficiente.

Portanto, entender a função das gavetas inferiores não apenas melhora a conservação dos alimentos, mas também contribui para o bom desempenho da geladeira.

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