Ponto facultativo em Goiânia: confira o que abre e fecha nesta sexta-feira (20)

Medida foi adotada por causa do MotoGP e altera funcionamento de serviços públicos na capital

Lara Duarte - 20 de março de 2026

Trânsito de veículos na avenida Jamel Cecílio, em Goiânia. (Foto:Jackson Rodrigues/ Prefeitura de Goiânia).

A Prefeitura de Goiânia decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (20), em razão da realização do Grande Prêmio de Motovelocidade (MotoGP), que ocorre entre os dias 20 e 22 no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Com isso, parte dos serviços públicos terá funcionamento alterado, enquanto atendimentos essenciais seguem normalmente.

A medida tem como objetivo reduzir o fluxo de veículos na cidade durante o evento, que deve atrair cerca de 150 mil visitantes. Para dar suporte à demanda, a Administração Municipal organizou uma força-tarefa envolvendo diferentes órgãos e disponibilizou a área externa do Paço Municipal como bolsão de estacionamento, com transporte até o autódromo.

Apesar do ponto facultativo, serviços considerados essenciais continuam operando. O decreto assinado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) estabelece que atendimentos de saúde, segurança pública e monitoramento de trânsito não serão interrompidos.

Na área da saúde, toda a rede de urgência e emergência funciona 24 horas, incluindo Cais Campinas, Vila Nova, Finsocial, Bairro Goiá e Cândida de Morais, além das Upas Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador, e o Ciams Urias Magalhães. A vacinação também será mantida em unidades específicas, enquanto a Vigilância em Zoonoses segue com plantão para recolhimento de animais.

Já as unidades do Atende Fácil estarão fechadas nesta sexta-feira (20). No sábado (21), também não haverá atendimento nas unidades da Praça da Bíblia e da Estação Goiânia, devido ao alto fluxo de pessoas na região.

No trânsito, equipes da Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) atuarão em escala, com reforço na fiscalização e no controle viário, especialmente nas áreas de maior circulação por conta do MotoGP e eventos paralelos.

Os serviços de assistência social seguem com abordagem ativa 24 horas, enquanto a fiscalização ambiental funciona em regime de plantão para denúncias. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) mantém o atendimento normal, com suporte à segurança durante o evento.

Na área de lazer, o Parque Zoológico de Goiânia abre normalmente, de quarta a domingo, das 8h30 às 17h. Já a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) mantém os serviços essenciais de limpeza urbana, com equipes atuando continuamente e ecopontos abertos das 7h às 22h.

Com as mudanças, a orientação é que a população se programe com antecedência, especialmente para serviços administrativos, enquanto as atividades essenciais seguem garantidas durante o ponto facultativo.

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