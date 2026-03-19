Linhas especiais de ônibus, restrições e estacionamento: veja como fica o trânsito de Goiânia no MotoGP
Mudanças afetam diversas áreas da capital para melhorar o fluxo de veículos, que aumenta na competição
Quem planeja se locomover por Goiânia durante a realização do Grande Prêmio do Brasil de Motovelocidade (MotoGP), entre esta sexta-feira (20) e domingo (22) precisa ficar atento. Diversas modificações serão feitas na capital para controlar o trânsito.
As medidas incluem implementações de bloqueios, restrições no entorno do Autódromo Internacional Ayrton Senna, linhas especiais de ônibus, corredores exclusivos e bolsões de estacionamentos integrados ao transporte público.
Uma das principais alterações é na GO-020, que ficará restrita das 05h às 20h nos dias da competição. No trecho de Goiânia a Bela Vista, o bloqueio vai do km 0,5 (entroncamento com a Avenida José Hermano) até o km 6,2 (entroncamento com a Avenida Primeira Marginal Leste).
No sentido contrário, a restrição acontece do km 11 (entroncamento com a GO-536) até o km 3,1, sob o viaduto da Avenida Alphaville. Para os veículos de carga, a circulação será mantida na Marginal Barreiro.
Outra mudança importante ocorre no corredor da Avenida Jamel Cecílio. Luís Tiago Santos, diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), explica: “funcionará com apenas duas pistas no trecho entre a Marginal Botafogo e a BR-153. Uma faixa será destinada ao deslocamento operacional do evento e ao transporte coletivo especial”.
O tráfego será redistribuído em corredores complementares. “Nos arredores, o fluxo será direcionado para rotas como a Avenida L, Rua Florianópolis, Avenida Recife e conexões com a Marginal Botafogo e BR-153”, complementa.
A região do autódromo também terá circulação controlada. Na Avenida Alphaville Flamboyant, haverá restrição de circulação entre 05h e 19h. O acesso local será permitido apenas para veículos credenciados, transporte operacional, embarque e desembarque autorizado e veículos identificados com adesivo (para acesso ao clube).
Transporte público
Quem optar pelo transporte coletivo poderá contar com linhas especiais de ônibus, que farão o traslado até o circuito. Haverá saídas contínuas dos bolsões de estacionamento e também de terminais, como o Isidória (Setor Pedro Ludovico), Praça da Bíblia (Setor Leste Universitário) e Paulo Garcia (Setor Central).
O tempo médio de deslocamento para quem irá estacionar e fazer o traslado até o autódromo é de aproximadamente 15 minutos.
Usuários de táxi e transporte por aplicativo deverão utilizar pontos oficiais de embarque e desembarque. A área do Paço Municipal será destinada principalmente a esse serviço.
Estacionamento, embarque e desembarque
Centro Cultural Oscar Niemeyer:
- Seis bolsões de estacionamento;
- Área exclusiva de credenciamento;
- Embarque e desembarque ao lado do estacionamento principal.
Paço Municipal:
- Embarque e desembarque exclusivo para transporte coletivo;
- Área específica para atuação de táxi e transporte por aplicativo;
- Estacionamento proibido.
UNIP:
- Dois bolsões com acesso pela BR-153;
- Embarque e desembarque pela Avenida Brasil.
Flamboyant Shopping Center:
- Bolsão com acesso pela Alameda das Paineiras;
- Embarque e desembarque pela Alameda dos Ipês.
Estádio Serra Dourada:
- Quatro bolsões de estacionamento;
- Acesso pela Avenida L e Rua 77.
Principais bloqueios e desvios programados no trânsito
Região Portal do Sol I e II:
- Bloqueio operacional nos acessos principais;
- Controle viário com agentes: Avenida Alphaville Flamboyant e Avenida Mambai.
Desvio Portal do Sol I e II:
- Avenida Santa Bárbara;
- Alameda Fazenda Gameleira;
- Avenida Vinhedos;
- Avenida Progresso;
- Rua Joaquim Nicolau;
- Rua Gameleira;
- Avenida Olinda.
Desvio Alpha Mall/Porsche Center:
- Avenida Alphaville Flamboyant;
- Avenida Vale Verde;
- Avenida PL-2;
- Avenida Emival Bueno.
Sentido Bela Vista/Goiânia (via Senador Canedo):
- GO-020 sentido Goiânia;
- Retorno na altura da JBS;
- Alameda Perimetral Norte;
- Avenida Joaquim Nicolau;
- Avenida Gameleira.
Sentido Bela Vista/Goiânia (via Parque Atheneu):
- GO-020 sentido Goiânia;
- Retorno após o cemitério;
- Clube de Golfe;
- Portal do Sol Green;
- Rua GGC-22;
- Avenida Bela Vista.
Desvio sentido Bela Vista:
- Avenida Dr. José Hermano;
- Avenida Marginal Barreiro;
- GO-020.
Região do Estádio Serra Dourada:
- Bloqueios na Avenida L com Rua 28; Rua 77 com Rua 28; e Avenida L exclusiva para ônibus.
- Acesso aos estacionamentos pela Avenida A; Rua 32; Avenida Fued José Sebba; Rua 28 e Rua 77.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!