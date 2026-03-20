Voo com André Mendonça e Fux é cancelado para inspeção de dano em avião

Companhia afirma que não houve falha mecânica nem decolagem abortada

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André Mendonça, ministro do STF.
André Mendonça, ministro do STF. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Um avião comercial da Latam que levaria os ministros André Mendonça e Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), de Brasília ao Rio de Janeiro teve o voo cancelado após suspeita de problema técnico ontem. A aeronave não chegou a decolar.

Cancelamento foi preventivo, diz companhia. Segundo a Latam, o voo LA3796, com destino ao aeroporto Santos Dumont, foi suspenso para inspeção após indícios de possíveis danos causados por colisão com uma ave em um voo anterior.

Empresa nega falha mecânica. A companhia afirmou que não houve falha mecânica nem decolagem abortada. A decisão de cancelar a viagem ocorreu antes do início do taxiamento da aeronave.

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Passageiros foram reacomodados. Ainda de acordo com a Latam, os passageiros receberam assistência e foram realocados em outros voos disponíveis.

“Segurança foi prioridade”, afirma Latam. A empresa destacou que segue protocolos internacionais rigorosos de manutenção e que as verificações são realizadas justamente para garantir a segurança das operações.

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