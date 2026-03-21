Câmeras do Terminal Urbano de Anápolis mostram que queda de cadeirante não foi causada por ônibus da Urban

“A empresa foi a primeira a prestar socorro, enquanto muitos ao redor filmavam e tiravam fotos”, sublinhou o diretor jurídico da empresa, Carlos Leão

Lara Duarte -
Câmeras do Terminal Urbano de Anápolis mostram que queda de cadeirante não foi causada por ônibus da Urban
Caso ganhou repercussão nas redes sociais após relatos que sugeriam possível ligação entre a queda e o embarque em um ônibus. (Imagens: Reprodução)

Caso ganhou repercussão nas redes sociais após relatos que sugeriam possível ligação entre a queda e o embarque em um ônibus. (Imagens: Reprodução)A Urban divulgou neste sábado (21) imagens do Terminal Urbano de Anápolis que mostram a queda de um cadeirante ocorrida na quinta-feira (19).

Conforme os registros, o homem se desequilibrou enquanto se deslocava pela área de parada dos ônibus, sem envolvimento com o elevador de acessibilidade de qualquer veículo.

As gravações, segundo a concessionária, indicam que não houve falha no equipamento nem irregularidade na prestação do serviço no momento do incidente.

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O caso ganhou repercussão nas redes sociais após relatos que sugeriam possível ligação entre a queda e o embarque em um ônibus.

“A empresa foi a primeira a prestar socorro, enquanto muitos ao redor filmavam e tiravam fotos”, sublinhou o diretor jurídico da empresa, Carlos Leão, em comunicado à imprensa.

Veja o vídeo:

 

 

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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