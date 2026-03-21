Câmeras do Terminal Urbano de Anápolis mostram que queda de cadeirante não foi causada por ônibus da Urban

“A empresa foi a primeira a prestar socorro, enquanto muitos ao redor filmavam e tiravam fotos”, sublinhou o diretor jurídico da empresa, Carlos Leão

Lara Duarte - 21 de março de 2026

Caso ganhou repercussão nas redes sociais após relatos que sugeriam possível ligação entre a queda e o embarque em um ônibus. (Imagens: Reprodução)

Caso ganhou repercussão nas redes sociais após relatos que sugeriam possível ligação entre a queda e o embarque em um ônibus. (Imagens: Reprodução)A Urban divulgou neste sábado (21) imagens do Terminal Urbano de Anápolis que mostram a queda de um cadeirante ocorrida na quinta-feira (19).

Conforme os registros, o homem se desequilibrou enquanto se deslocava pela área de parada dos ônibus, sem envolvimento com o elevador de acessibilidade de qualquer veículo.

As gravações, segundo a concessionária, indicam que não houve falha no equipamento nem irregularidade na prestação do serviço no momento do incidente.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após relatos que sugeriam possível ligação entre a queda e o embarque em um ônibus.

“A empresa foi a primeira a prestar socorro, enquanto muitos ao redor filmavam e tiravam fotos”, sublinhou o diretor jurídico da empresa, Carlos Leão, em comunicado à imprensa.

Veja o vídeo:

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