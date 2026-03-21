Carro desgovernado invade posto e destrói bomba de combustível, em Anápolis

Veículo era conduzido por menor de idade e atingiu estrutura após entrar no pátio do estabelecimento

Lara Duarte -
Carro desgovernado invade posto e destrói bomba de combustível, em Anápolis
Carro conduzido por menor de idade invadiu o pátio e destruiu bomba de combustível em posto de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um carro desgovernado invadiu o pátio de um posto de combustíveis e destruiu uma bomba na Avenida José Sarney, na Vila Nossa Senhora D’Abadia, em Anápolis.

O caso foi registrado na tarde deste sábado (21) e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

O veículo, uma VW Saveiro, entrou no local e colidiu diretamente contra a estrutura de abastecimento, causando danos ao estabelecimento.

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De acordo com relato do pai do motorista, o jovem, de 17 anos, havia pedido o veículo para buscar a irmã, de 15 anos. O acidente aconteceu nas proximidades de onde ele estava, em um campo de futebol.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou os procedimentos de segurança necessários após o impacto.

A Polícia Militar constatou que o motorista não possuía habilitação. Diante disso, foram aplicadas autuações tanto ao condutor quanto ao pai, responsável pelo veículo, por permitir a condução por pessoa não habilitada.

O carro ficou sob responsabilidade de um terceiro e o caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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