Parece Caribe, mas é Brasil: a praia de Alagoas com mar azul-turquesa e piscinas naturais perfeitas para relaxar

Conhecida como Caribe Brasileiro, cidade oferece mergulho em águas transparentes e cenário paradisíaco

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/OLHARES VIAJANTES)

Água transparente, tons que variam entre o azul e o verde-esmeralda e bancos de areia que surgem no meio do mar. O cenário poderia estar em Cancún ou Punta Cana, mas essa praia fica no litoral nordestino.

No extremo norte de Alagoas, Maragogi se tornou um dos destinos mais cobiçados do país graças às suas piscinas naturais e ao visual que lembra o Caribe.

Conhecida como “Caribe Brasileiro”, a cidade abriga as famosas Galés — formações de recifes que, na maré baixa, revelam verdadeiros aquários naturais.

A poucos quilômetros da praia, o mar azul-turquesa ganha transparência impressionante, permitindo observar peixes coloridos e corais em águas rasas e calmas.

O acesso às piscinas depende da tábua das marés, o que torna o passeio ainda mais especial. Em dias de sol forte, a visibilidade costuma ser alta, favorecendo mergulhos com snorkel e registros fotográficos que dispensam filtros.

Além das Galés, o município reúne praias de mar tranquilo e areia clara, ideais para quem busca descanso. Trechos como Antunes e Barra Grande são procurados por famílias e casais que querem aproveitar o dia sem pressa, com infraestrutura de bares e restaurantes à beira-mar.

A localização estratégica também ajuda: situada entre Maceió e Recife, Maragogi pode ser incluída em roteiros que exploram diferentes pontos do Nordeste. Ainda assim, mantém clima mais pacato do que capitais movimentadas.

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