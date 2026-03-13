Destino no Nordeste eleito o mais bonito do mundo não tem asfalto, e a entrada de carros é proibida

Com ruas de areia e carros proibidos, essa cidade se tornou um dos destinos mais desejados do planeta e referência em turismo sustentável

Gabriel Dias - 13 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

No litoral oeste do Nordeste, um pequeno vilarejo cercado por dunas e mar cristalino conquistou fama internacional sem abrir mão de suas características mais simples.

Mesmo com o crescimento do turismo, Jericoacoara (CE) continua preservando ruas de areia,ritmo tranquilo e uma atmosfera que lembra o passado.

Localizada a cerca de 300 km de Fortaleza, a vila recebe aproximadamente 700 mil visitantes por ano. Ainda assim, mantém regras rígidas para proteger o ambiente natural que a tornou conhecida no mundo todo.

Uma das principais medidas é a proibição de carros particulares dentro da vila. Quem chega de veículo próprio precisa deixá-lo em Jijoca de Jericoacoara e seguir os últimos 15 km em veículos 4×4 autorizados, que atravessam dunas moldadas constantemente pelo vento.

Dentro da vila, a circulação acontece a pé, de bicicleta ou em veículos credenciados. As construções seguem limites de altura e utilizam materiais de menor impacto ambiental, enquanto a iluminação subterrânea ajuda a preservar a paisagem natural.

O nome Jericoacoara tem origem no tupi, formado pelas palavras “yuruco” (buraco) e “cuara” (tartaruga). A região ainda serve como área de desova de tartarugas marinhas, e estudos indicam que o território já era ocupado há cerca de 1.200 anos.

Entre as atrações mais conhecidas estão a Duna do Pôr do Sol, onde visitantes se reúnem diariamente para assistir ao entardecer, e a Pedra Furada, formação rochosa esculpida naturalmente pelo vento e pelo mar.

Nos arredores, lagoas de águas cristalinas, como a Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul, completam o cenário que transformou Jericoacoara em um dos destinos mais desejados do Brasil.

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