Adeus, inchaço: suco verde para reduzir a inflamação, melhorar a imunidade e a saúde do intestino

Uma combinação simples de ingredientes pode transformar sua rotina e ajudar o corpo a se proteger melhor no dia a dia

Daniella Bruno -
Adeus, inchaço: suco verde para reduzir a inflamação, melhorar a imunidade e a saúde do intestino
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Cada vez mais pessoas buscam alternativas naturais para fortalecer a saúde no dia a dia. Nesse contexto, bebidas funcionais ganham destaque por reunirem ingredientes simples, acessíveis e altamente nutritivos.

Além disso, essas combinações ajudam o organismo a reagir melhor a agentes externos, principalmente em períodos de baixa imunidade.

Pensando nisso, uma receita específica tem chamado atenção por unir ingredientes com propriedades poderosas. Para prepará-la, você vai precisar de:

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3 laranjas (sem casca e sem sementes)
3 limões (sem casca e sem sementes)
200 g de gengibre
1 colher de chá de cúrcuma
2 colheres de sopa de mel

Depois disso, liquidifique bem e coe, garantindo uma bebida homogênea, prática e pronta para o consumo.

Benefícios da combinação poderosa

Antes de tudo, vale destacar que a união entre laranja, limão, gengibre, cúrcuma e mel potencializa os efeitos de cada ingrediente.

Enquanto os cítricos fortalecem o sistema imunológico, o gengibre atua diretamente na redução de inflamações e melhora a digestão.

Além disso, a cúrcuma contribui para proteger as células contra danos oxidativos. Ao mesmo tempo, o mel suaviza o sabor e auxilia na saúde da garganta.

Dessa forma, o consumo regular dessa bebida pode aumentar a disposição e contribuir para o bom funcionamento do organismo.

Como consumir e potencializar os efeitos

Para potencializar os benefícios, consuma o suco preferencialmente pela manhã. Assim, o organismo absorve melhor os nutrientes logo no início do dia.

No entanto, você também pode ingerir ao longo da rotina, especialmente quando precisar de energia.

Além disso, manter hábitos saudáveis reforça ainda mais os efeitos dessa combinação natural. Ou seja, o suco atua como um complemento dentro de uma rotina equilibrada.

Por fim, é importante consumir com moderação, já que o limão possui acidez elevada e o gengibre apresenta sabor intenso.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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