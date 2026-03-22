Falta de água pode atingir vários bairros de Aparecida de Goiânia durante a semana; veja datas e locais

Saneago anunciou intervenções na região para garantir qualidade da distribuição de à população

Augusto Araújo - 22 de março de 2026

Unidade da Saneago em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Moradores de Aparecida de Goiânia devem se preparar para possíveis interrupções no abastecimento de água ao longo da próxima semana. Duas manutenções programadas podem afetar o fornecimento em diversos bairros da cidade.

Na terça-feira (24), equipes técnicas realizam a limpeza e desinfecção de reservatórios dos sistemas Cidade Livre e Parque das Nações. O serviço está previsto para ocorrer das 07h30 às 14h.

Durante esse período, o abastecimento pode ser comprometido, principalmente em imóveis que não possuem caixa d’água com capacidade adequada.

Os bairros que podem ser afetados são Conde dos Arcos, Jardim Canadá, Jardim Veneza e Parque das Nações. A normalização do fornecimento será feita de forma gradual após a conclusão dos trabalhos.

Já na quarta-feira (25), uma nova manutenção está programada, desta vez para a instalação de registros nos bairros Jardim Luz e Jardim Nova Era.

O serviço será realizado das 07h30 às 17h30, podendo impactar o abastecimento em uma ampla lista de regiões.

Entre os bairros que podem sofrer com a falta de água estão:

American Park, Cândido de Queiroz, Conjunto Cruzeiro do Sul, Jardim Bonança, Jardim dos Palácios, Jardim Imperial, Jardim Luz, Jardim Maria Inês, Jardim Mont Serrat, Jardim Paraíso, Jardim Transbrasiliano, Jardim Veiga Jardim, Jardins Cannes, Jardins Lyon, Jardins Marselha, Mansões Paraíso, Papillon Park, Parque Floresta, Parque Primavera, Parque Real, Parque Santa Cecília, Recanto dos Emboabas, Residencial Alvaluz, Residencial Brasília Sul, Residencial Recanto do Cerrado, Setor dos Afonsos, Setor Industrial Santo Antônio, Terra Prometida, Vila Alzira, Vila Brasília, Vila Maria, Vila Oliveira, Vila Real, Vila Santos Dumont e Vila São Joaquim.

De acordo com a Saneago, as intervenções fazem parte de ações periódicas para garantir a qualidade da água distribuída à população e melhorar o funcionamento do sistema.

A orientação é para que os moradores utilizem o recurso de forma consciente durante os períodos de manutenção e, sempre que possível, contem com reservatórios domiciliares para evitar transtornos.

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