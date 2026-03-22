Mais de 1.100 casas abandonadas do Minha Casa, Minha Vida serão retomadas

Convênio firmado prevê conclusão de unidades paradas há anos e reforça avanço de programas habitacionais no MT

Gabriel Yuri Souto - 22 de março de 2026

(Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O Governo de Mato Grosso oficializou, na última quinta-feira (19), um convênio para retomar a construção de 1.142 casas que estavam paralisadas desde 2016, em Várzea Grande.

As unidades integram os residenciais Isabel Campos e Padre Aldacir e serão finalizadas com investimento estadual de R$ 12,5 milhões, em parceria com o programa Minha Casa, Minha Vida.

A retomada das obras foi destacada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, que apontou a cooperação entre União e estado como fundamental para fortalecer a política habitacional. Segundo ele, a união de esforços contribui para ampliar o acesso da população à moradia.

Durante o evento, o governo estadual também confirmou a continuidade das ações habitacionais pelos próximos anos. A gestão informou que já alcançou a meta de viabilizar 40 mil unidades populares por meio do programa SER Família Habitação, desenvolvido em conjunto com o Minha Casa, Minha Vida.

O presidente da MT Participações e Projetos (MTPar), Wener Santos, afirmou que o programa já está presente em 132 municípios mato-grossenses. Na modalidade Entrada Facilitada, a iniciativa concede subsídios de até R$ 35 mil para famílias com renda de até R$ 12 mil utilizarem na entrada do financiamento imobiliário.

Esse benefício pode ser acumulado com as condições oferecidas pelo Minha Casa, Minha Vida e com o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme as regras da Caixa Econômica Federal, o que amplia as possibilidades de aquisição da casa própria.

Além da assinatura do convênio, a cerimônia também marcou a entrega de 97 casas nos residenciais Amor Perfeito e Hollywood, em Várzea Grande, atendendo famílias que aguardavam pela conclusão das moradias.

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