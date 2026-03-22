Onde assistir Real Madrid x Atlético de Madrid neste domingo (22) pela La Liga

Real Madrid e Atlético fazem clássico decisivo no Bernabéu, em duelo que pesa na tabela e amplia a rivalidade madrilenha

Gustavo de Souza - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

O domingo (22) reserva mais um confronto de peso no futebol espanhol, com Real Madrid e Atlético de Madrid frente a frente em clássico válido pela 29ª rodada de La Liga. Dentro de campo, a expectativa é de um duelo intenso, impulsionado pela rivalidade histórica e pela importância do resultado para a reta decisiva da temporada.

O Real Madrid entra em campo pressionado a seguir firme na perseguição à liderança, enquanto o Atlético tenta reduzir a distância para o rival e se manter vivo na disputa pelas primeiras posições. O cenário coloca ainda mais peso sobre um confronto que, por si só, já costuma mobilizar o calendário espanhol.

Em campo, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu, em Madri, em partida cercada de expectativa pelo contexto da tabela e pela tradição do dérbi. O time merengue aparece à frente do rival na classificação oficial de La Liga, o que transforma o clássico em teste importante para as duas campanhas.

O confronto terá exibição em canal fechado, com transmissão ao vivo pela ESPN para o Brasil. A emissora também lista a partida em sua cobertura ao vivo, com informações de tempo real, estatísticas e acompanhamento minuto a minuto.

Para quem prefere o streaming, a partida também poderá ser acompanhada online pelo Disney+, plataforma que reúne parte da programação esportiva da ESPN no país.

Onde assistir Real Madrid x Atlético de Madrid neste domingo (22) pela La Liga

Data: Domingo, 22 de março de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha

Onde assistir: ESPN e Disney+ (TV e streaming)

Tempo real: ESPN Brasil e La Liga.

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