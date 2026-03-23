Conheça o país que reduziu a poluição em tempo recorde com medidas duras que mudaram a rotina de milhões

Intervenção estatal na China conseguiu reduzir drasticamente a poluição do ar em grandes cidades como Pequim

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Redução da poluição na China impressiona: país diminuiu níveis em até 60% com medidas duras que impactaram milhões de pessoas.
(Foto: Captura de tela/YouTube)

A China protagonizou uma das maiores reduções de poluição do ar já registradas em uma grande metrópole. Nos últimos anos, o país adotou medidas rigorosas e conseguiu melhorar significativamente a qualidade do ar em cidades como Pequim.

As informações foram apresentadas pela criadora de conteúdo Marina Guaragna, do perfil @marinaguaragna, que explicou como o país enfrentou o problema com ações em larga escala.

Níveis críticos de poluição em Pequim

Antes das mudanças, a situação era alarmante. Em 2013, Pequim registrou níveis de PM2.5 acima de 500 µg/m³, valor mais de 20 vezes superior ao limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Essas partículas finas causam sérios riscos à saúde. Por isso, o cenário exigia resposta imediata e ações concretas.

Queda rápida na poluição do ar

Entre 2013 e 2020, a concentração média dessas partículas caiu cerca de 60% em Pequim. Com isso, a cidade registrou uma das reduções mais rápidas já vistas em grandes centros urbanos.

Além disso, a melhora ficou visível no dia a dia. O céu, que antes aparecia encoberto, voltou a apresentar tons azuis em diversos períodos.

No entanto, a cidade ainda não atende de forma consistente aos padrões ideais da OMS. Mesmo assim, o avanço é considerado significativo.

Medidas duras e impopulares

A redução ocorreu por meio de uma intervenção estatal ampla. Nesse sentido, o governo adotou decisões que impactaram diretamente a população.

Entre as principais medidas, estão:

  • substituição do carvão por fontes menos poluentes
  • fechamento de indústrias com alta emissão
  • restrições a emissões urbanas
  • investimentos bilionários em energia limpa

Na região de Pequim–Tianjin–Hebei, por exemplo, milhões de residências deixaram de usar carvão para aquecimento. Por outro lado, essa mudança gerou críticas devido ao custo e à adaptação necessária.

Mudança no modelo energético

A substituição do carvão foi um ponto central da estratégia. Dessa forma, o país reduziu uma das principais fontes de poluição.

Além disso, o governo ampliou o uso de gás natural e energia renovável. Assim, a política ambiental passou a acompanhar mudanças estruturais na economia.

Resultado de decisões em larga escala

O caso da China mostra que a redução da poluição exige mais do que tecnologia. Na prática, depende de decisão política, investimento e escala.

Por um lado, as medidas trouxeram resultados rápidos. Por outro, exigiram mudanças profundas na rotina da população.

Assim, o país tratou a poluição como prioridade. Portanto, mesmo com desafios, conseguiu avanços expressivos em pouco tempo.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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