Conheça o país que reduziu a poluição em tempo recorde com medidas duras que mudaram a rotina de milhões

Intervenção estatal na China conseguiu reduzir drasticamente a poluição do ar em grandes cidades como Pequim

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A China protagonizou uma das maiores reduções de poluição do ar já registradas em uma grande metrópole. Nos últimos anos, o país adotou medidas rigorosas e conseguiu melhorar significativamente a qualidade do ar em cidades como Pequim.

As informações foram apresentadas pela criadora de conteúdo Marina Guaragna, do perfil @marinaguaragna, que explicou como o país enfrentou o problema com ações em larga escala.

Níveis críticos de poluição em Pequim

Antes das mudanças, a situação era alarmante. Em 2013, Pequim registrou níveis de PM2.5 acima de 500 µg/m³, valor mais de 20 vezes superior ao limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essas partículas finas causam sérios riscos à saúde. Por isso, o cenário exigia resposta imediata e ações concretas.

Queda rápida na poluição do ar

Entre 2013 e 2020, a concentração média dessas partículas caiu cerca de 60% em Pequim. Com isso, a cidade registrou uma das reduções mais rápidas já vistas em grandes centros urbanos.

Além disso, a melhora ficou visível no dia a dia. O céu, que antes aparecia encoberto, voltou a apresentar tons azuis em diversos períodos.

No entanto, a cidade ainda não atende de forma consistente aos padrões ideais da OMS. Mesmo assim, o avanço é considerado significativo.

Medidas duras e impopulares

A redução ocorreu por meio de uma intervenção estatal ampla. Nesse sentido, o governo adotou decisões que impactaram diretamente a população.

Entre as principais medidas, estão:

substituição do carvão por fontes menos poluentes

fechamento de indústrias com alta emissão

restrições a emissões urbanas

investimentos bilionários em energia limpa

Na região de Pequim–Tianjin–Hebei, por exemplo, milhões de residências deixaram de usar carvão para aquecimento. Por outro lado, essa mudança gerou críticas devido ao custo e à adaptação necessária.

Mudança no modelo energético

A substituição do carvão foi um ponto central da estratégia. Dessa forma, o país reduziu uma das principais fontes de poluição.

Além disso, o governo ampliou o uso de gás natural e energia renovável. Assim, a política ambiental passou a acompanhar mudanças estruturais na economia.

Resultado de decisões em larga escala

O caso da China mostra que a redução da poluição exige mais do que tecnologia. Na prática, depende de decisão política, investimento e escala.

Por um lado, as medidas trouxeram resultados rápidos. Por outro, exigiram mudanças profundas na rotina da população.

Assim, o país tratou a poluição como prioridade. Portanto, mesmo com desafios, conseguiu avanços expressivos em pouco tempo.

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