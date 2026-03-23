Conheça o país que reduziu a poluição em tempo recorde com medidas duras que mudaram a rotina de milhões
Intervenção estatal na China conseguiu reduzir drasticamente a poluição do ar em grandes cidades como Pequim
A China protagonizou uma das maiores reduções de poluição do ar já registradas em uma grande metrópole. Nos últimos anos, o país adotou medidas rigorosas e conseguiu melhorar significativamente a qualidade do ar em cidades como Pequim.
As informações foram apresentadas pela criadora de conteúdo Marina Guaragna, do perfil @marinaguaragna, que explicou como o país enfrentou o problema com ações em larga escala.
Níveis críticos de poluição em Pequim
Antes das mudanças, a situação era alarmante. Em 2013, Pequim registrou níveis de PM2.5 acima de 500 µg/m³, valor mais de 20 vezes superior ao limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Essas partículas finas causam sérios riscos à saúde. Por isso, o cenário exigia resposta imediata e ações concretas.
Queda rápida na poluição do ar
Entre 2013 e 2020, a concentração média dessas partículas caiu cerca de 60% em Pequim. Com isso, a cidade registrou uma das reduções mais rápidas já vistas em grandes centros urbanos.
Além disso, a melhora ficou visível no dia a dia. O céu, que antes aparecia encoberto, voltou a apresentar tons azuis em diversos períodos.
No entanto, a cidade ainda não atende de forma consistente aos padrões ideais da OMS. Mesmo assim, o avanço é considerado significativo.
Medidas duras e impopulares
A redução ocorreu por meio de uma intervenção estatal ampla. Nesse sentido, o governo adotou decisões que impactaram diretamente a população.
Entre as principais medidas, estão:
- substituição do carvão por fontes menos poluentes
- fechamento de indústrias com alta emissão
- restrições a emissões urbanas
- investimentos bilionários em energia limpa
Na região de Pequim–Tianjin–Hebei, por exemplo, milhões de residências deixaram de usar carvão para aquecimento. Por outro lado, essa mudança gerou críticas devido ao custo e à adaptação necessária.
Mudança no modelo energético
A substituição do carvão foi um ponto central da estratégia. Dessa forma, o país reduziu uma das principais fontes de poluição.
Além disso, o governo ampliou o uso de gás natural e energia renovável. Assim, a política ambiental passou a acompanhar mudanças estruturais na economia.
Resultado de decisões em larga escala
O caso da China mostra que a redução da poluição exige mais do que tecnologia. Na prática, depende de decisão política, investimento e escala.
Por um lado, as medidas trouxeram resultados rápidos. Por outro, exigiram mudanças profundas na rotina da população.
Assim, o país tratou a poluição como prioridade. Portanto, mesmo com desafios, conseguiu avanços expressivos em pouco tempo.
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