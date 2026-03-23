Motorista idoso bate em ambulância do Samu e é preso por embriaguez em Anápolis

Testemunhas relataram que caminhonete teria invadido pista contrária durante manobra, o que provocou o impacto

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Motorista idoso bate em ambulância do Samu e é preso por embriaguez em Anápolis
Motorista se chocou com ambulância do Samu. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 70 anos, foi preso após se envolver em um acidente com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite deste domingo (22), em Anápolis.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a colisão ocorreu na Avenida Ana Jacinta, nas proximidades da Vila Santa Maria de Nazareth.

A ambulância trafegava pela via quando foi atingida lateralmente por uma SUV.

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Testemunhas relataram que o veículo teria invadido a pista contrária durante uma manobra, o que provocou o impacto. Apesar do susto, os danos foram considerados de pequena monta e não houve registro de feridos graves.

Durante a abordagem, o condutor da SUV apresentou sinais de embriaguez, como fala desconexa e dificuldade para explicar o ocorrido.

O idoso também teria admitido o consumo de bebida alcoólica e se recusado a realizar o teste do bafômetro.

Diante da situação, o motorista foi encaminhado para exames e, posteriormente, apresentado à autoridade policial, sendo autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.

A ambulância envolvida na ocorrência foi liberada após os procedimentos, e a equipe pôde seguir viagem.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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