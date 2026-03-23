Motorista idoso bate em ambulância do Samu e é preso por embriaguez em Anápolis

Testemunhas relataram que caminhonete teria invadido pista contrária durante manobra, o que provocou o impacto

Augusto Araújo - 23 de março de 2026

Motorista se chocou com ambulância do Samu. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 70 anos, foi preso após se envolver em um acidente com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na noite deste domingo (22), em Anápolis.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a colisão ocorreu na Avenida Ana Jacinta, nas proximidades da Vila Santa Maria de Nazareth.

A ambulância trafegava pela via quando foi atingida lateralmente por uma SUV.

Testemunhas relataram que o veículo teria invadido a pista contrária durante uma manobra, o que provocou o impacto. Apesar do susto, os danos foram considerados de pequena monta e não houve registro de feridos graves.

Durante a abordagem, o condutor da SUV apresentou sinais de embriaguez, como fala desconexa e dificuldade para explicar o ocorrido.

O idoso também teria admitido o consumo de bebida alcoólica e se recusado a realizar o teste do bafômetro.

Diante da situação, o motorista foi encaminhado para exames e, posteriormente, apresentado à autoridade policial, sendo autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.

A ambulância envolvida na ocorrência foi liberada após os procedimentos, e a equipe pôde seguir viagem.

LAMENTÁVEL 🚨 Motorista idoso bate em ambulância do Samu e é preso por embriaguez em Anápolis Leia: pic.twitter.com/wLaYYuHqoX — Portal 6 (@portal6noticias) March 23, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!