Academia em Anápolis aposta em estrutura de ponta, tecnologia e constância para transformar experiência de treino

Insist Training reúne orientação especializada, motivação constante e um ambiente que incentiva o senso de comunidade

Damara Dantas - 24 de março de 2026

Insist Training traz uma proposta que combina estrutura moderna, tecnologia e um atendimento mais próximo. (Divulgação)

O mercado fitness em Anápolis tem acompanhado uma mudança clara no comportamento dos alunos. Mais do que treinar, o público busca ambientes que ofereçam conforto, praticidade e incentivo para manter a disciplina no dia a dia.

É dentro desse cenário que a Insist Training se posiciona, trazendo uma proposta que combina estrutura moderna, tecnologia e um atendimento mais próximo. A academia investe em equipamentos atualizados, ambientes climatizados e uma organização pensada para tornar a rotina de treinos mais eficiente.

Entre os destaques, a modalidade de bike indoor ganha espaço como uma alternativa dinâmica para quem busca intensidade e motivação durante os treinos. A proposta reforça a ideia de variedade com foco em performance e engajamento.

Outro ponto relevante está na flexibilidade. Com funcionamento de segunda a sexta, das 5h às 23h, aos sábados das 7h às 16h e aos domingos das 8h às 14h, a academia se adapta a diferentes rotinas, facilitando a constância, um dos principais desafios para quem busca resultados.

Além da estrutura, o atendimento personalizado aparece como diferencial. A proposta é oferecer acompanhamento próximo e criar um ambiente onde cada aluno se sinta incentivado a evoluir, mantendo o foco ao longo do tempo.

Segundo o sócio-fundador Lucas Bessa, a ideia vai além do treino. “A proposta é que cada pessoa se sinta parte de algo maior”, destaca. O conceito reforça a construção de um espaço que une desempenho e pertencimento.

Localizada na Rua Engenheiro Portela, Nº2760, no bairro Vila Nossa Senhora D’Abadia, a Insist Training aposta em uma experiência completa, unindo estrutura, tecnologia e um ambiente que favorece a evolução contínua.

Para quem busca mais do que uma academia tradicional, a proposta convida a conhecer de perto um novo ritmo de treino em Anápolis.

Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil oficial da academia no Instagram, pelo @insisttraining.