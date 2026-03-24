Técnico ensina como deixar o ar-condicionado do quarto fresquinho para ter uma boa noite de sono e economizar na conta de energia
Dormir melhor pode ser mais simples, e barato, do que você imagina
Embora muitas pessoas utilizem o ar-condicionado diariamente, nem sempre sabem como aproveitá-lo da melhor forma.
Além disso, pequenos ajustes podem fazer toda a diferença tanto na qualidade do sono quanto no valor da conta de luz. Por isso, entender como configurar corretamente o ar-condicionado se torna essencial.
Como deixar o quarto mais fresco e confortável
Primeiramente, é fundamental ajustar a temperatura corretamente. Em vez de colocar no mínimo, o ideal é manter entre 23°C e 25°C. Dessa forma, o ambiente fica agradável sem sobrecarregar o aparelho.
Além disso, utilizar a função “sleep” ajuda o ar-condicionado a regular automaticamente a temperatura ao longo da noite. Assim, o corpo não sofre com mudanças bruscas, garantindo um sono mais tranquilo.
Outro ponto importante é manter portas e janelas bem fechadas. Dessa maneira, o ar frio permanece no ambiente, evitando esforço desnecessário do equipamento.
Também vale destacar a importância da limpeza dos filtros. Quando estão sujos, o aparelho precisa trabalhar mais para resfriar o ambiente. Portanto, limpar os filtros regularmente melhora o desempenho e contribui para um ar mais saudável.
Dicas para economizar energia sem abrir mão do conforto
Além de garantir conforto, é possível reduzir significativamente o consumo de energia com algumas atitudes simples. Por exemplo, evitar ligar o ar-condicionado com o quarto muito quente ajuda o aparelho a funcionar de forma mais eficiente.
Nesse sentido, uma boa dica é ventilar o ambiente antes de ligar o aparelho. Assim, o ar-condicionado não precisa resfriar um espaço extremamente quente desde o início.
Outra estratégia eficaz é utilizar cortinas ou persianas durante o dia. Dessa forma, você impede a entrada excessiva de calor, mantendo o ambiente naturalmente mais fresco.
Além disso, optar por aparelhos mais modernos e econômicos pode fazer diferença a longo prazo. Modelos com tecnologia inverter, por exemplo, consomem menos energia e mantêm a temperatura mais estável.
Por fim, desligar o aparelho ao acordar e evitar uso desnecessário ao longo do dia também contribui para reduzir gastos.
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