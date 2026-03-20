Muita gente ignora, mas essa função do ar-condicionado pode economizar energia

Recurso presente em muitos aparelhos ajusta automaticamente a temperatura e reduz o consumo durante a noite

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

O ar-condicionado se tornou essencial em muitas casas, principalmente em dias mais quentes. No entanto, poucos usuários exploram todas as funções do aparelho. Entre elas, o modo econômico, também conhecido como função “sleep”, pode ajudar a reduzir o consumo de energia sem comprometer o conforto.

Apesar de estar disponível na maioria dos modelos, esse recurso ainda é pouco utilizado no dia a dia.

Função ajusta temperatura automaticamente

O modo “sleep” atua de forma inteligente durante o funcionamento do aparelho.

Ao ser ativado, ele ajusta gradualmente a temperatura ao longo da noite. Dessa forma, evita que o ar-condicionado trabalhe em potência máxima por muitas horas seguidas.

Como resultado, o consumo de energia diminui sem causar desconforto térmico.

Economia ocorre de forma gradual

Durante o sono, o corpo humano precisa de menos refrigeração.

Por isso, o sistema aumenta levemente a temperatura em intervalos programados. Assim, o ambiente continua agradável, mas com menor esforço do compressor.

Além disso, o funcionamento mais equilibrado reduz o desgaste do equipamento.

Uso correto evita gastos desnecessários

Muitas pessoas deixam o ar-condicionado ligado na mesma temperatura a noite inteira. Esse hábito pode aumentar a conta de luz.

Por outro lado, ao utilizar o modo econômico, o aparelho ajusta o funcionamento automaticamente.

Entre os principais benefícios estão:

redução do consumo de energia

maior conforto durante o sono

menor desgaste do equipamento

funcionamento mais eficiente

Pequeno ajuste pode fazer diferença no bolso

Embora seja uma função simples, o modo “sleep” pode gerar economia significativa ao longo do tempo.

Além disso, o uso adequado melhora a eficiência do aparelho e prolonga sua vida útil.

Portanto, ativar esse recurso antes de dormir pode ser uma forma prática de manter o ambiente confortável e ainda reduzir gastos com energia elétrica.

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