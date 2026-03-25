A maioria dos motoristas brasileiros não sabe o que significa esta placa de trânsito

Sinalização pouco conhecida ainda gera dúvidas e pode impactar decisões importantes ao volante

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Apesar de fazer parte do cotidiano de milhões de condutores, nem todas as placas de trânsito são plenamente compreendidas. Entre elas está a sinalização A-11B, um aviso pouco conhecido, mas essencial para a segurança viária.

Especialistas alertam que a falta de familiaridade com esse tipo de indicação pode aumentar o risco de acidentes, especialmente em vias com tráfego intenso e múltiplas interseções.

De acordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito, a placa A-11B pertence ao grupo de advertência e tem como função informar sobre a presença de junções sucessivas em lados opostos da pista.

Na prática, isso significa que o motorista encontrará uma sequência de acessos ou cruzamentos alternados à direita e à esquerda, exigindo atenção redobrada e redução de velocidade.

Esse tipo de sinalização costuma ser instalado em trechos onde a proximidade entre entradas e cruzamentos dificulta a antecipação visual.

A recomendação é que o condutor esteja preparado para possíveis manobras de outros veículos, evitando mudanças bruscas de faixa ou frenagens repentinas.

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, a interpretação correta das placas de advertência é fundamental para a prevenção de colisões laterais e transversais.

Embora não imponha uma obrigação direta como placas de regulamentação, ignorar esse aviso pode trazer consequências. Caso a conduta do motorista resulte em infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, penalidades como multas e pontos na carteira podem ser aplicadas.

Em situações mais graves, o desrespeito às condições da via pode levar até à suspensão do direito de dirigir. Compreender a sinalização é parte essencial da condução responsável.

Assim como outras placas de advertência, a A-11B existe para orientar e antecipar riscos. O conhecimento dessas informações permite decisões mais seguras ao volante e contribui diretamente para a redução de acidentes nas estradas e centros urbanos.

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