Capital nordestina com sol em quase todos os dias vira destaque e atrai turistas de todo o mundo

Cidade cresce no turismo internacional, aparece à frente de destinos europeus em buscas e se consolida como destaque no Nordeste brasileiro

Gabriel Dias - 25 de março de 2026

(Foto: Divulgação/ Jade Queiroz/ MTUR)

Sol praticamente garantido durante boa parte do ano, mar quente e uma combinação de cultura e lazer têm colocado uma capital brasileira no radar de turistas internacionais — inclusive em comparações que chamam atenção no mercado de viagens.

Fortaleza, capital do Ceará, apareceu à frente de cidades como Lisboa, Paris, Roma e Madri em buscas por passagens aéreas em levantamentos do Kayak ao longo de 2025. O dado não indica liderança global, mas reforça o crescimento da cidade no interesse de viajantes estrangeiros.

O avanço acompanha outro indicador importante: a capital cearense foi o destino mais buscado do Nordeste por turistas internacionais na plataforma, considerando pesquisas por hospedagem em períodos específicos do ano.

Com temperaturas estáveis e mar que se mantém quente durante todos os meses, Fortaleza se consolida como porta de entrada para o litoral do Ceará. Esse fator ajuda a reduzir a dependência de alta temporada, mantendo fluxo constante de visitantes.

Turismo internacional em crescimento

Os números reforçam o cenário positivo. Dados da Embratur indicam que Fortaleza recebeu mais de 69 mil turistas estrangeiros entre janeiro e agosto de 2025, crescimento expressivo em relação aos anos anteriores.

Além disso, a cidade segue bem posicionada em rankings de buscas por voos e hospedagens, o que indica aumento contínuo da visibilidade internacional — impulsionado pela ampliação de rotas aéreas e ações de promoção turística.

O que impulsiona esse interesse

O apelo vai além das praias. Fortaleza reúne infraestrutura turística consolidada, vida cultural ativa e acesso facilitado a destinos próximos, como dunas e lagoas no entorno da capital.

A cidade também carrega um legado histórico importante. Foi no Ceará que surgiu o título de “Terra da Luz”, após a abolição da escravidão ainda no século XIX, antes da Lei Áurea — um marco que segue presente na identidade local.



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