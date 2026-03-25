Capital nordestina com sol em quase todos os dias vira destaque e atrai turistas de todo o mundo
Cidade cresce no turismo internacional, aparece à frente de destinos europeus em buscas e se consolida como destaque no Nordeste brasileiro
Sol praticamente garantido durante boa parte do ano, mar quente e uma combinação de cultura e lazer têm colocado uma capital brasileira no radar de turistas internacionais — inclusive em comparações que chamam atenção no mercado de viagens.
Fortaleza, capital do Ceará, apareceu à frente de cidades como Lisboa, Paris, Roma e Madri em buscas por passagens aéreas em levantamentos do Kayak ao longo de 2025. O dado não indica liderança global, mas reforça o crescimento da cidade no interesse de viajantes estrangeiros.
O avanço acompanha outro indicador importante: a capital cearense foi o destino mais buscado do Nordeste por turistas internacionais na plataforma, considerando pesquisas por hospedagem em períodos específicos do ano.
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Com temperaturas estáveis e mar que se mantém quente durante todos os meses, Fortaleza se consolida como porta de entrada para o litoral do Ceará. Esse fator ajuda a reduzir a dependência de alta temporada, mantendo fluxo constante de visitantes.
Turismo internacional em crescimento
Os números reforçam o cenário positivo. Dados da Embratur indicam que Fortaleza recebeu mais de 69 mil turistas estrangeiros entre janeiro e agosto de 2025, crescimento expressivo em relação aos anos anteriores.
Além disso, a cidade segue bem posicionada em rankings de buscas por voos e hospedagens, o que indica aumento contínuo da visibilidade internacional — impulsionado pela ampliação de rotas aéreas e ações de promoção turística.
O que impulsiona esse interesse
O apelo vai além das praias. Fortaleza reúne infraestrutura turística consolidada, vida cultural ativa e acesso facilitado a destinos próximos, como dunas e lagoas no entorno da capital.
A cidade também carrega um legado histórico importante. Foi no Ceará que surgiu o título de “Terra da Luz”, após a abolição da escravidão ainda no século XIX, antes da Lei Áurea — um marco que segue presente na identidade local.
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