Turismo do futuro: destinos imperdíveis para conhecer em 2026

De museus futuristas a ilhas históricas, a lista reúne lugares que unem cultura, preservação ambiental e impacto positivo nas comunidades locais

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Vlada Karpovich)

Viajar em 2026 pode significar mais do que conhecer novos cenários. De acordo com um novo levantamento divulgado pela BBC Travel, o turismo do futuro passa por escolhas que equilibram experiências marcantes, respeito ao meio ambiente e benefícios reais para quem vive nos destinos.

A seleção, construída com a colaboração de jornalistas especializados e especialistas em turismo sustentável, destaca regiões que estão se reinventando sem abrir mão da preservação cultural e natural.

Entre os destinos apontados, Abu Dhabi surge como um exemplo de transformação urbana guiada pela cultura. O emirado avança na consolidação do Distrito Cultural de Saadiyat, um complexo que reúne grandes instituições museológicas.

Após o sucesso do Louvre Abu Dhabi, a cidade incorporou o teamLab Phenomena, considerado o maior museu de arte digital do mundo, além do Museu Nacional Zayed, que resgata a história do país antes da exploração do petróleo. A agenda cultural segue em expansão com o Museu de História Natural de Abu Dhabi e a futura inauguração do Guggenheim Abu Dhabi, voltado à arte moderna.

A vocação turística do emirado também se reflete no entretenimento. A Ilha Yas amplia sua estrutura com novas áreas temáticas, incluindo uma expansão dedicada ao universo de Harry Potter no Warner Bros. World e novas atrações no Yas Waterworld. O projeto mais ambicioso é a implantação da primeira Disneylândia do Oriente Médio, pensada para operar em um contexto de infraestrutura moderna e planejada.

Nos Estados Unidos, a costa do Oregon aparece como um destino que alia natureza e acessibilidade. Com quase 600 quilômetros de extensão, o litoral combina falésias, florestas e praias conectadas pela famosa Rota 101.

Além da paisagem, a região investe em soluções para reduzir o impacto ambiental do turismo, como sistemas de transporte alternativo ao carro particular, incluindo ferries que ligam Portland às cidades costeiras, e uma ampla rede de recarga para veículos elétricos. A inclusão também é prioridade, com cadeiras de praia gratuitas, passarelas adaptadas e plataformas que mapeiam hospedagens acessíveis.

A Costa Rica figura na lista como um dos grandes símbolos da biodiversidade mundial. Na Península de Osa, uma das áreas mais ricas em espécies do planeta, floresta tropical e oceano coexistem em um ecossistema singular. O acesso à região é facilitado por voos diretos da capital até Puerto Jiménez.

O Parque Nacional Corcovado oferece trilhas estruturadas para observação de fauna protegida, enquanto os manguezais proporcionam experiências noturnas de bioluminescência. A hospedagem acompanha essa lógica sustentável, com resorts movidos a energia solar e projetos ligados à conservação de tartarugas marinhas.

Na Europa, Guimarães se destaca como Capital Verde Europeia. Localizada no norte de Portugal, a cidade equilibra tradição e inovação. Seu centro histórico medieval, reconhecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO, convive com uma população jovem e com espaços culturais instalados em antigos claustros e fábricas revitalizadas. A cidade celebra, inclusive, 25 anos do título da UNESCO, reforçando seu compromisso com a preservação e a sustentabilidade urbana.

Fechando a lista, o arquipélago das Hébridas, na Escócia, combina história milenar e identidade cultural contemporânea. As ilhas ganharam um novo centro de visitantes nas Pedras de Calanais, um conjunto neolítico mais antigo que Stonehenge, agora protegido por um sistema de gestão voltado à conservação.

Ao sul, a ilha de Islay amplia sua tradição na produção de whisky, com novas destilarias e a inauguração do Ardbeg House, primeiro hotel temático dedicado à bebida. O calendário cultural inclui ainda o festival Fèis Ìle, que atrai visitantes internacionais todos os anos.

A lista da BBC Travel reforça uma tendência clara: o turismo de 2026 será guiado menos pela quantidade de destinos visitados e mais pela qualidade das experiências e pelo impacto deixado para trás.

