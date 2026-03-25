Motoristas de aplicativo em Goiás podem passar a receber R$ 2,50 por km rodado e piso mínimo de R$ 10 por corrida

Proposta do Governo Federal prevê aumento na remuneração e novas regras para o setor

Lara Duarte - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil)

Motoristas e entregadores por aplicativo em Goiás podem ter mudanças na forma de remuneração caso avance a proposta apresentada pelo Governo Federal para regulamentar o setor.

O texto prevê a criação de um piso mínimo de R$ 10 por corrida, acima dos atuais R$ 7,50, além de aumento no valor pago por quilômetro rodado, que pode chegar a R$ 2,50 após o quarto km.

A proposta foi apresentada na última terça-feira (24) por um grupo interministerial que discute melhorias nas condições de trabalho da categoria.

Além da remuneração, o plano inclui medidas para dar mais transparência sobre os valores cobrados pelas plataformas, que deverão detalhar quanto fica com o motorista, com o aplicativo e com o estabelecimento.

Outro ponto prevê a criação de até 100 pontos de apoio em cidades com maior demanda, com estrutura como banheiro, água, internet e espaço para descanso.

A proposta também inclui mudanças na área de segurança, com o registro de acidentes envolvendo esses trabalhadores em sistemas oficiais de saúde, o que pode ajudar na formulação de políticas públicas.

Outro destaque é a recomendação de pagamento integral em casos de entregas múltiplas, quando o motorista realiza mais de uma corrida na mesma rota.

O texto ainda será encaminhado ao Congresso Nacional e, se aprovado, passará a valer em todo o país, podendo impactar diretamente trabalhadores que atuam em Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!