Prefeito de Itumbiara abre o coração e homenageia neto morto pelo pai que completaria 13 anos hoje: “saudade eterna”
Em vídeo, Dione Araújo relembra momentos com Miguel e diz não conseguir iniciar o dia sem pensar na data
O prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), publicou um vídeo nesta quarta-feira (25) para homenagear o neto Miguel Araújo Machado, que completaria 13 anos.
Visivelmente emocionado, ele afirmou que não conseguiria começar o dia sem lembrar do aniversário do garoto. Ao longo da gravação, relembrou momentos vividos com o neto e destacou o vazio deixado após a tragédia.
“Fica aqui essa eterna saudade do vovô e que, com muito carinho mesmo, mando esse abraço no dia de hoje”, disse. Em outro trecho, mencionou as memórias construídas ao longo dos anos, marcadas por convivência, alegria e proximidade.
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Miguel e o irmão, Benício, foram mortos pelo próprio pai, Thales Machado, de 40 anos, que à época era secretário de Governo do município e genro do prefeito.
O crime ocorreu no dia 12 de fevereiro, dentro da casa da família, no Condomínio Paraíso, em Itumbiara. Após atirar contra os filhos, Thales tirou a própria vida.
As crianças chegaram a ser socorridas. Miguel morreu ainda no mesmo dia, pouco depois de dar entrada no hospital. Benício passou por cirurgia e ficou internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu no dia seguinte.
As investigações indicam que o crime foi planejado. Segundo a Polícia Civil (PC), os disparos foram feitos na região da cabeça enquanto os meninos dormiam.
Antes da ação, Thales teria enviado uma mensagem à esposa com tom de ameaça. Ela estava em viagem a São Paulo naquele momento.
A apuração também aponta que ele apresentou comportamento incomum nas horas anteriores, se despediu de familiares e chegou a comprar combustível, levantando a suspeita de que pretendia incendiar o imóvel.
O prefeito foi uma das primeiras pessoas a chegar à residência após o ocorrido e presenciou a cena da tragédia.
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