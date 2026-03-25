Reajuste do diesel faz intermunicipal de Anápolis aumentar valor das passagens em 10%; veja tarifas

Empresa atende linhas para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e outras 16 cidades

Natália Sezil - 25 de março de 2026

Viação Ouro Preto. (Foto: Reprodução)

A Viação Ouro Preto, que conecta Anápolis a Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e outras 16 cidades de Goiás, anunciou que vai aumentar o preço das passagens por conta do reajuste no valor do diesel.

A empresa comunicou, pelas redes sociais, que as dificuldades de abastecimento são causadas por conflitos no exterior.

Isso porque a guerra entre Estados Unidos e Irã fechou o Estreito de Ormuz, por onde passam pelo menos 20% dos combustíveis em todo o mundo. Com a passagem bloqueada, os fornecedores precisam fazer trajetos mais longos para entregar o petróleo, o que o encarece.

Segundo a viação, o reajuste de 10,38% é temporário. “Assim que houver estabilidade nos custos, os valores poderão ser reavaliados”, escreveu. Os novos preços já estão valendo.

O primeiro trajeto a ser afetado é de Anápolis a Goiânia, que passa a custar R$ 35,44. Para Aparecida de Goiânia, o valor é de R$ 46,91.

Para Hidrolândia, o preço agora é de R$ 53,18. Para Caldas Novas, o reajuste leva a passagem para R$ 104,60.

Com destino a Inhumas, a linha passa a custar R$ 43. Já rumo a Pirenópolis, o valor é de R$ 22. Para Corumbá de Goiás, é de R$ 22,50.

Confira a lista completa:

Para Goiânia – R$ 35,44

Para Aparecida de Goiânia – R$ 46,91

Para Hidrolândia – R$ 53,18

Para Piracanjuba – R$ 75,19

Para Espingarda – R$ 96,76

Para Caldas Novas – R$ 104,60

Para Goianápolis – R$ 11,50

Para Mocambinho – R$ 26,00

Para Gameleira de Goiás – R$ 31,00

Para Silvânia – R$ 39,00

Para Goialândia – R$ 18,77

Para Nerópolis – R$ 24,50

Para Nova Veneza – R$ 35,00

Para Deuslândia – R$ 38,00

Para Inhumas – R$ 43,00

Para Planalmira – R$22,00

Para Pirenópolis -R$ 22,00

Para Corumbá de Goiás – R$ 22,50

Para Abadiânia – R$ 17,00

De Corumbá de Goiás a Cocalzinho de Goiás – R$ 11,00

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