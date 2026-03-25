Reajuste do diesel faz intermunicipal de Anápolis aumentar valor das passagens em 10%; veja tarifas
Empresa atende linhas para Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e outras 16 cidades
A Viação Ouro Preto, que conecta Anápolis a Goiânia, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas e outras 16 cidades de Goiás, anunciou que vai aumentar o preço das passagens por conta do reajuste no valor do diesel.
A empresa comunicou, pelas redes sociais, que as dificuldades de abastecimento são causadas por conflitos no exterior.
Isso porque a guerra entre Estados Unidos e Irã fechou o Estreito de Ormuz, por onde passam pelo menos 20% dos combustíveis em todo o mundo. Com a passagem bloqueada, os fornecedores precisam fazer trajetos mais longos para entregar o petróleo, o que o encarece.
Segundo a viação, o reajuste de 10,38% é temporário. “Assim que houver estabilidade nos custos, os valores poderão ser reavaliados”, escreveu. Os novos preços já estão valendo.
O primeiro trajeto a ser afetado é de Anápolis a Goiânia, que passa a custar R$ 35,44. Para Aparecida de Goiânia, o valor é de R$ 46,91.
Para Hidrolândia, o preço agora é de R$ 53,18. Para Caldas Novas, o reajuste leva a passagem para R$ 104,60.
Com destino a Inhumas, a linha passa a custar R$ 43. Já rumo a Pirenópolis, o valor é de R$ 22. Para Corumbá de Goiás, é de R$ 22,50.
Confira a lista completa:
- Para Goiânia – R$ 35,44
- Para Aparecida de Goiânia – R$ 46,91
- Para Hidrolândia – R$ 53,18
- Para Piracanjuba – R$ 75,19
- Para Espingarda – R$ 96,76
- Para Caldas Novas – R$ 104,60
- Para Goianápolis – R$ 11,50
- Para Mocambinho – R$ 26,00
- Para Gameleira de Goiás – R$ 31,00
- Para Silvânia – R$ 39,00
- Para Goialândia – R$ 18,77
- Para Nerópolis – R$ 24,50
- Para Nova Veneza – R$ 35,00
- Para Deuslândia – R$ 38,00
- Para Inhumas – R$ 43,00
- Para Planalmira – R$22,00
- Para Pirenópolis -R$ 22,00
- Para Corumbá de Goiás – R$ 22,50
- Para Abadiânia – R$ 17,00
- De Corumbá de Goiás a Cocalzinho de Goiás – R$ 11,00
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