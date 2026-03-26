Carne de segunda dá de 10 a 0 na picanha: barata, macia e suculenta vira queridinha dos churrasqueiros

Cortes acessíveis podem surpreender mais do que os mais caros na grelha

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/ Youtube)

Achar uma carne boa e barata para o churrasco pode parecer uma tarefa complicada. No entanto, existem cortes acessíveis que entregam muito sabor e suculência — e, muitas vezes, surpreendem mais do que carnes consideradas nobres.

Aqui, te mostramos as melhores opções para um churrasco econômico e de qualidade. Inclusive, são cortes que muita gente chama de “carne de segunda”, mas que, na prática, dão um verdadeiro banho em muita picanha.

Cortes baratos que surpreendem no churrasco

A seguir, conheça algumas opções que valem muito a pena:

Peito bovino

Considerado por muitos um dos cortes mais saborosos, o peito bovino entrega aquela gordurinha marcante que garante suculência. Além disso, tem um ótimo custo-benefício e, quando bem preparado, fica extremamente macio.

Cupim

Muito saboroso, o cupim só é mal aproveitado por quem não domina o preparo. Quando assado corretamente, ele fica macio, desmanchando na boca e cheio de sabor.

Miolo de acém

Quem entende de churrasco sabe: o miolo de acém é um corte surpreendente. Ele é macio, saboroso e muito versátil na grelha.

Fraldinha

Com fibras longas e sabor intenso, a fraldinha é uma excelente escolha. Além disso, assa rápido e fica extremamente suculenta quando bem temperada.

Costela bovina

Apesar de exigir mais tempo de preparo, a costela recompensa com um sabor marcante e textura macia. Ideal para quem gosta de churrasco mais tradicional.

Paleta

Outro corte acessível que pode surpreender. Quando bem feito, entrega maciez e sabor equilibrado, sendo uma ótima alternativa para variar o churrasco.

Dicas para extrair o melhor de cada corte

Antes de tudo, é importante lembrar que o preparo faz toda a diferença. Ou seja, não basta escolher um bom corte — é essencial saber trabalhar com ele.

Primeiramente, utilize temperos simples, como sal grosso, para valorizar o sabor natural da carne. Em seguida, respeite o tempo de preparo de cada corte. Carnes como cupim e costela, por exemplo, exigem mais paciência.

Além disso, controle bem o fogo. Um churrasco feito em temperatura média garante que a carne asse por dentro sem queimar por fora. Dessa forma, você preserva a suculência e melhora a textura.

Outro ponto importante é o descanso da carne após sair da grelha. Esse tempo ajuda a redistribuir os sucos, deixando o corte ainda mais macio.

Confira o vídeo abaixo!

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