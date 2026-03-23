Segundo chefs profissionais, esse corte de segunda vira churrasco premium quando preparado do jeito certo
Fraldinha e outros cortes menos valorizados ganham destaque com técnica adequada e entregam sabor comparável aos cortes nobres
Nem sempre é preciso investir em carnes caras para fazer um bom churrasco. Segundo chefs profissionais, esse corte de segunda vira churrasco premium quando preparado do jeito certo, e o principal exemplo é a fraldinha.
Com técnica adequada, o corte surpreende pela maciez, suculência e sabor intenso.
Por que cortes de segunda podem surpreender
Cortes de segunda, como fraldinha, acém e paleta, possuem mais fibras e, em alguns casos, maior presença de gordura.
Por isso, exigem preparo correto. No entanto, quando bem trabalhados, entregam resultado semelhante aos cortes nobres.
Além disso, esses cortes costumam ter preço mais acessível, o que aumenta o custo-benefício.
O papel da técnica no resultado
A principal diferença está no preparo. Segundo chefs, alguns cuidados fazem toda a diferença.
Entre os pontos mais importantes, estão:
- respeitar o tempo de fogo
- evitar excesso de temperatura
- cortar contra as fibras
- não perfurar a carne durante o preparo
Assim, a carne mantém seus sucos e fica mais macia.
Fraldinha: destaque entre os cortes
A fraldinha é um dos cortes mais indicados por especialistas.
Isso porque combina:
- sabor marcante
- boa suculência
- textura agradável quando bem preparada
Além disso, ela responde bem tanto na grelha quanto no espeto.
Erros comuns no churrasco
Muitas pessoas erram ao tratar cortes de segunda como cortes nobres.
Por exemplo, usar fogo muito alto ou não respeitar o tempo de preparo pode deixar a carne dura.
Além disso, cortar de forma incorreta compromete a textura.
Portanto, a técnica é o fator decisivo para transformar o corte.
Economia sem perder qualidade
Com o aumento no preço das carnes, cortes mais baratos ganharam espaço.
Por isso, chefs recomendam investir em conhecimento, não apenas em cortes caros.
Assim, é possível fazer um churrasco de qualidade gastando menos.
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