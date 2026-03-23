Segundo chefs profissionais, esse corte de segunda vira churrasco premium quando preparado do jeito certo

Fraldinha e outros cortes menos valorizados ganham destaque com técnica adequada e entregam sabor comparável aos cortes nobres

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Nem sempre é preciso investir em carnes caras para fazer um bom churrasco. Segundo chefs profissionais, esse corte de segunda vira churrasco premium quando preparado do jeito certo, e o principal exemplo é a fraldinha.

Com técnica adequada, o corte surpreende pela maciez, suculência e sabor intenso.

Por que cortes de segunda podem surpreender

Cortes de segunda, como fraldinha, acém e paleta, possuem mais fibras e, em alguns casos, maior presença de gordura.

Por isso, exigem preparo correto. No entanto, quando bem trabalhados, entregam resultado semelhante aos cortes nobres.

Além disso, esses cortes costumam ter preço mais acessível, o que aumenta o custo-benefício.

O papel da técnica no resultado

A principal diferença está no preparo. Segundo chefs, alguns cuidados fazem toda a diferença.

Entre os pontos mais importantes, estão:

respeitar o tempo de fogo

evitar excesso de temperatura

cortar contra as fibras

não perfurar a carne durante o preparo

Assim, a carne mantém seus sucos e fica mais macia.

Fraldinha: destaque entre os cortes

A fraldinha é um dos cortes mais indicados por especialistas.

Isso porque combina:

sabor marcante

boa suculência

textura agradável quando bem preparada

Além disso, ela responde bem tanto na grelha quanto no espeto.

Erros comuns no churrasco

Muitas pessoas erram ao tratar cortes de segunda como cortes nobres.

Por exemplo, usar fogo muito alto ou não respeitar o tempo de preparo pode deixar a carne dura.

Além disso, cortar de forma incorreta compromete a textura.

Portanto, a técnica é o fator decisivo para transformar o corte.

Economia sem perder qualidade

Com o aumento no preço das carnes, cortes mais baratos ganharam espaço.

Por isso, chefs recomendam investir em conhecimento, não apenas em cortes caros.

Assim, é possível fazer um churrasco de qualidade gastando menos.

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