Morre aos 26 anos filho de ex-deputado Simeyzon Silveira e comoção toma conta das redes: “dor imensa”

Personalidades políticas e amigos utilizaram redes sociais para manifestar pesar com a partida precoce

Augusto Araújo - 26 de março de 2026

Alexandre Sineliz de Carvalho Silveira, filho do ex-deputado federal Simeyzon Silveira faleceu após problemas de saúde. (Foto: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta quarta-feira (25) Alexandre Sineliz de Carvalho Silveira, filho do ex-deputado federal e atual diretor de Relações Institucionais da Fecomércio-GO, Simeyzon Silveira.

O jovem, de 26 anos, teve o óbito confirmado ainda durante a noite pelo Ministério Luz para os Povos, instituição religiosa na qual Simeyzon é pastor.

“Sua partida ocorreu em decorrência de questões de saúde”, se limitou a dizer o informe, que também lamentou a partida precoce de Alexandre.

Já na manhã desta quinta-feira (26), o próprio ex-deputado fez uma publicação nas redes sociais, confirmando o falecimento do filho.

“Meu filho amado, hoje a dor que carrego é imensa, mas ainda maior é o amor que sinto por você. Entrego você nas mãos de Deus, com a certeza de que Ele o acolhe em Sua infinita misericórdia. Te amarei para sempre”, disse Simeyzon.

Nas redes sociais, diversos conhecidos de Alexandre também utilizaram o espaço para manifestar tristeza com o falecimento.

“Obrigado mano, por toda a simplicidade e por esse coração enorme. Que Deus te receba de braços abertos”, salientou um amigo do jovem.

Personalidades políticas, como o atual deputado Ismael Alexandrino (PSD); o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha; e o ex-deputado estadual Vinícius Cirqueira, também manifestaram pesar com o falecimento.

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