Macete para os fios brancos nunca ficarem amarelados e sem vida: “O segredo é nunca lavar com água muito quente”

Um hábito comum no banho pode estar comprometendo o brilho natural dos cabelos

Daniella Bruno - 26 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Os fios brancos exigem cuidados específicos para manter a aparência bonita e saudável. Diferente de outros tipos de cabelo, eles tendem a amarelar com mais facilidade, perdendo o brilho natural ao longo do tempo.

No entanto, um erro muito comum no dia a dia pode estar diretamente ligado a esse problema: a temperatura da água durante a lavagem.

Antes de tudo, é importante destacar que a água muito quente agride a fibra capilar. Isso acontece porque o calor excessivo abre demais as cutículas do cabelo, tornando os fios mais porosos.

Como resultado, eles passam a absorver com mais facilidade impurezas, poluição e até resíduos de produtos, o que contribui para o aspecto amarelado.

Além disso, a exposição frequente à água quente resseca os fios, deixando-os sem vida e mais frágeis. Por isso, mudar esse hábito simples já faz uma grande diferença na saúde e na aparência do cabelo.

Por que a água quente prejudica os fios brancos

A água quente remove a proteção natural dos cabelos, conhecida como oleosidade. Sem essa barreira, os fios ficam mais vulneráveis às agressões externas. Consequentemente, ocorre a oxidação da fibra capilar, o que intensifica o tom amarelado.

Além do mais, cabelos brancos não possuem melanina — o pigmento responsável pela cor —, o que os torna ainda mais sensíveis. Ou seja, qualquer fator externo impacta diretamente na aparência. Nesse sentido, controlar a temperatura da água se torna essencial.

Portanto, ao optar por água morna ou fria, você preserva a estrutura do fio, mantém o brilho natural e reduz significativamente o risco de amarelamento.

Dicas práticas para manter os fios brancos bonitos

Além de evitar a água quente, você pode adotar outras estratégias para cuidar dos fios brancos. Primeiramente, invista em shampoos específicos para cabelos grisalhos, que ajudam a neutralizar tons amarelados.

Em seguida, hidrate os fios regularmente para manter a maciez e o brilho.

Outra dica importante é reduzir o uso excessivo de ferramentas de calor, como secador e chapinha. Quando necessário, utilize protetores térmicos para minimizar os danos. Assim, você protege os fios e mantém a saúde capilar em dia.

Além disso, proteger o cabelo da exposição solar também faz diferença. O sol pode intensificar o amarelamento, especialmente quando combinado com outros fatores. Por isso, usar produtos com proteção UV pode ser uma boa alternativa.

Por fim, pequenas mudanças na rotina geram grandes resultados. Em outras palavras, ao ajustar hábitos simples, como a temperatura da água, você garante fios brancos mais bonitos, saudáveis e com aparência natural por muito mais tempo.

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