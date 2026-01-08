Adeus cabelos brancos: nova tendência valoriza fios grisalhos e rejuvenesce o visual

Salões adotam técnicas mais suaves que integram os fios brancos ao visual, reduzem a manutenção e criam uma aparência mais natural e atual

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Salões passam a adotar técnicas que integram os fios brancos ao visual de forma natural (Foto: Divulgação)

Durante anos, a tintura tradicional foi vista como a principal solução para esconder os cabelos brancos.

No entanto, esse cenário começa a mudar de forma consistente nos salões de beleza, onde cresce a procura por técnicas que valorizam os fios naturais em vez de combatê-los.

A nova tendência aposta em procedimentos mais leves, que não cobrem totalmente os cabelos brancos, mas os integram ao conjunto do visual.

A proposta é criar transições suaves, evitando contrastes marcados e o aspecto artificial que a coloração completa costuma provocar.

Entre as técnicas mais utilizadas estão o esfumado de raiz, a tonalização leve e a aplicação de reflexos estratégicos.

Esses métodos ajudam a suavizar a diferença entre os fios naturais e os tratados, além de eliminar linhas duras de crescimento, comuns em quem usa tintura tradicional.

Profissionais do setor explicam que trabalhar com os cabelos brancos, em vez de escondê-los, contribui para um resultado mais moderno e harmônico.

Cores muito escuras e uniformes tendem a endurecer os traços do rosto, enquanto tons mais naturais criam leveza e ajudam a destacar a expressão facial.

Além do impacto estético, a mudança traz vantagens práticas. Como o crescimento da raiz passa a fazer parte do visual, o intervalo entre idas ao salão aumenta, o que reduz custos e diminui a exposição dos fios a processos químicos agressivos.

Outro ponto positivo é a preservação da saúde capilar. Com menos químicas intensas, os cabelos sofrem menos danos, mantêm mais brilho e apresentam textura mais natural ao longo do tempo.

A tendência reflete uma mudança de comportamento, em que o envelhecimento deixa de ser visto como algo a ser escondido e passa a ser incorporado de forma elegante e consciente ao visual.

Para muitos especialistas, essa nova abordagem representa não apenas uma escolha estética, mas também uma relação mais equilibrada com a própria imagem.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!