Policial de Goiás surpreende ao mostrar interior “glamouroso” de camburão da CPE

Descrição dada pelo subtenente chamou atenção e deu o que falar entre os internautas

Natália Sezil - 26 de março de 2026

Policial viralizou ao mostrar interior do camburão. (Foto: Reprodução/@joubert.teodoro)

Um subtenente da Polícia Militar (PM) de Goiás surpreendeu ao mostrar o interior “glamouroso” do camburão de uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

O profissional usou as redes sociais esta semana para comparar o ambiente fechado com o que se encontra dentro de uma limousine, equipada com sofá, luzes e até drinks.

Joubert Teodoro (@joubert.teodoro) começa o vídeo dizendo que muitos têm curiosidade para saber como é dentro do camburão – a parte traseira da viatura. Ele abre as portas, indicando por onde os presos entram.

A surpresa vem quando ele abre as grades para mostrar o que, de fato, está no interior. Em vez disso, o vídeo exibe a foto de uma limousine.

O militar descreve o ambiente: “tem um sofá, é tudo climatizado, tem um ar-condicionado. A pessoa que entrar aqui dentro vai ter um conforto. Pode notar que, além de climatizado, tem um frigobar ali, umas bolachinhas… então pode ficar tranquilo”.

Joubert ainda reafirma: “quem entrar aqui vai ter todo esse conforto”. Na legenda da publicação, o policial tratou o assunto de forma séria. Escreveu: “o camburão não tem glamour. Não tem conforto. Não tem liberdade. Tem consequência”. “Não romantiza o erro”, finalizou.

O vídeo conquistou os internautas e ultrapassou 5 milhões de visualizações. Foram mais de 350 mil curtidas e 31 mil comentários, dos mais diversos.

Uma usuária compartilhou: “eu nem estava curiosa. Esse conforto aí eu dispenso”. Outra brincou: “as bolachas vão de brinde”. Uma terceira ainda ironizou: “o povo reclama de tudo mesmo”.

Assista:

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