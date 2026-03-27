Acordar às 3h da manhã? Entenda o que isso significa segundo a ciência do sono

Despertar no meio da madrugada pode ter explicações mais comuns do que você imagina

Daniella Bruno -
Acordar às 3h da manhã pode ter significados importantes segundo a ciência do sono
(Imagem: Ilustração/Freepik)

Acordar no meio da madrugada, especialmente por volta das 3h da manhã, é uma experiência mais comum do que parece. No entanto, muitas pessoas associam esse hábito a causas misteriosas, quando, na verdade, a ciência do sono oferece explicações bastante claras.

De modo geral, esse despertar está ligado ao funcionamento natural do organismo. Ou seja, fatores físicos, emocionais e até comportamentais influenciam diretamente a qualidade do sono.

Além disso, entender essas causas é essencial para melhorar a rotina noturna e evitar impactos na saúde.

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Principais motivos para acordar às 3h da manhã

  • Ciclo natural do sono: Primeiramente, o corpo passa por diferentes fases durante a noite. Nesse sentido, por volta das 3h, muitas pessoas entram em estágios mais leves do sono, o que facilita o despertar.
  • Estresse e ansiedade: Além disso, preocupações acumuladas ao longo do dia podem se intensificar durante a madrugada. Como resultado, o cérebro se mantém mais ativo, dificultando o sono contínuo.
  • Alterações hormonais: Outro fator importante envolve hormônios como o cortisol. Durante a madrugada, ele começa a subir gradualmente, preparando o corpo para acordar — o que pode causar interrupções no sono.
  • Hábitos antes de dormir: Em seguida, o uso de celular, consumo de cafeína ou refeições pesadas à noite também contribuem para despertares noturnos.
  • Problemas de saúde: Por outro lado, condições como insônia, apneia do sono ou refluxo podem provocar acordares frequentes, inclusive nesse horário.
  • Ambiente inadequado: Por fim, fatores externos como luz, barulho ou temperatura desconfortável interferem diretamente na qualidade do sono.

O que fazer para evitar esse despertar

Em primeiro lugar, manter uma rotina regular de sono é essencial. Ou seja, dormir e acordar sempre nos mesmos horários ajuda o corpo a se ajustar.

Além disso, criar um ambiente confortável faz toda a diferença. Prefira locais escuros, silenciosos e com temperatura agradável.

Outro ponto importante é reduzir estímulos antes de dormir. Portanto, evite telas, cafeína e atividades intensas nas horas que antecedem o sono.

Da mesma forma, técnicas de relaxamento, como respiração profunda ou leitura leve, ajudam a desacelerar a mente.

Por fim, caso o problema persista, buscar orientação médica é fundamental. Isso porque despertares frequentes podem indicar distúrbios do sono que precisam de acompanhamento.

Quando se preocupar

Embora acordar ocasionalmente durante a madrugada seja normal, a frequência deve ser observada. Se isso acontece todos os dias e afeta seu descanso, é sinal de alerta.

Além disso, sintomas como cansaço constante, irritação e dificuldade de concentração indicam que o sono não está sendo reparador.

Portanto, ao identificar padrões repetitivos, o ideal é investigar as causas e ajustar hábitos o quanto antes.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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