Parece insônia, mas pode ser natural: por que acordar às 3 da manhã era comum no passado

Um hábito que hoje preocupa muita gente já foi considerado normal em outras épocas

Daniella Bruno - 07 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Acordar durante a madrugada costuma ser associado à insônia ou a problemas de sono. Porém, esse comportamento já foi considerado normal em outros períodos da história.

Atualmente, muitas pessoas acreditam que dormir a noite inteira sem interrupções é o padrão ideal. No entanto, estudos históricos e científicos mostram que o descanso noturno nem sempre aconteceu dessa forma.

Em diferentes épocas, especialmente antes das mudanças provocadas pela vida moderna, o sono humano podia seguir ritmos distintos.

Pesquisas indicam que, antes da popularização da iluminação elétrica, muitas pessoas tinham o chamado sono bifásico, dividido em dois períodos durante a noite.

O que é o sono bifásico

O sono bifásico é um padrão de descanso dividido em dois ciclos principais durante a noite. Nesse modelo, as pessoas dormiam por algumas horas, acordavam por um curto período e depois voltavam a dormir.

Pesquisadores encontraram registros desse hábito em textos históricos, diários e documentos da Europa pré-industrial. Nessas fontes, era comum aparecer a expressão “primeiro sono” e “segundo sono”.

Entre esses dois períodos, as pessoas permaneciam acordadas por algum tempo. Durante esse intervalo, elas podiam realizar atividades tranquilas, como ler, rezar, conversar ou até cuidar de pequenas tarefas domésticas.

Dessa forma, despertar no meio da noite não era visto como algo preocupante, mas sim como parte natural da rotina de descanso.

Por que esse padrão mudou com o tempo

Com o avanço da iluminação elétrica e das rotinas urbanas, os hábitos de sono começaram a se transformar. As pessoas passaram a ficar acordadas por mais tempo à noite e a concentrar o descanso em um único período contínuo.

Como resultado, o modelo de sono consolidado na sociedade moderna passou a valorizar uma noite inteira de descanso sem interrupções.

Nesse intervalo entre os dois ciclos de descanso, era comum realizar atividades tranquilas antes de voltar a dormir. Por isso, despertar ocasionalmente na madrugada nem sempre significa um problema.

Além disso, especialistas explicam que pequenas interrupções no sono podem acontecer naturalmente em determinadas fases do descanso.

Portanto, acordar brevemente durante a noite nem sempre indica insônia ou distúrbios do sono. Em muitos casos, trata-se apenas de uma variação normal do funcionamento do corpo humano.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!