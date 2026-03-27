Álcool no sangue: quanto tempo dura e o que ajuda a reduzir os efeitos

Um pequeno deslize pode custar caro e não só no bolso

Daniella Bruno - 27 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Antes de assumir o volante, você precisa entender como o álcool age no seu corpo e quais riscos ele traz. Muitas pessoas minimizam os efeitos de pequenas quantidades, mas essa decisão pode custar caro. Portanto, informação clara e direta faz toda a diferença para evitar acidentes e preservar vidas.

Ingerir apenas um copinho de cerveja faz tanto mal assim? Você provavelmente já pensou nisso — ou já viu alguém pensar — em situações comuns: uma festinha em que você foi dirigindo, mas quis beber com a galera, ou aquele rolê em que você decidiu ir de carro para economizar, prometendo a si mesmo que beberia pouco.

Mas a realidade é direta: mesmo pequenas quantidades fazem, sim, diferença.

No Brasil, a Lei Seca proíbe dirigir com mais de 0,2 g de álcool por litro de sangue. Ou seja, você ultrapassa esse limite com facilidade, mesmo consumindo pouco.

Além disso, o álcool entra na sua corrente sanguínea rapidamente. Em cerca de 30 minutos — se você estiver de estômago vazio — ele já começa a agir. Se você se alimenta antes, esse tempo pode chegar a 1 hora. Ainda assim, o efeito acontece e impacta seu organismo.

Como o álcool age no corpo

Seu corpo absorve o álcool antes mesmo de enviá-lo ao fígado. Em seguida, o fígado transforma a substância em acetaldeído, depois em acetato e, por fim, converte em calorias, eliminando como água e dióxido de carbono.

Enquanto isso, os testes de alcoolemia continuam detectando o álcool. Segundo a PRF, esses testes identificam vestígios por até 12 horas após a ingestão. Por isso, você precisa esperar esse tempo antes de dirigir novamente — e isso pode acontecer mesmo após consumir apenas uma latinha de cerveja de 200 ml.

Ou seja, o tempo — e somente o tempo — resolve essa questão.

Mitos, riscos e penalidades

Muita gente tenta “resolver” a situação com soluções rápidas. Você já ouviu: “bebe água que passa”, “toma um café” ou “come um doce que corta o álcool”.

Mas essas ideias não funcionam.

Essas ações até aliviam sintomas, mas não eliminam o álcool do seu organismo. Portanto, não aceleram o processo. Seu corpo segue o próprio ritmo, sem atalhos.

Além disso, você não engana o bafômetro. O equipamento detecta o álcool pelos pulmões, o que torna qualquer tentativa inútil.

Mesmo assim, muitas pessoas insistem nessas estratégias — e assumem riscos desnecessários.

E aqui está o ponto mais importante: o álcool reduz seus reflexos, compromete suas decisões e diminui sua capacidade de reação. Como resultado, o risco de acidentes aumenta — e pode levar à morte.

Além do perigo, a punição também pesa no bolso. Quem dirige sob efeito de álcool paga uma multa de R$ 2.934,70. Se repetir a infração, o valor dobra, além de outras penalidades legais.

Portanto, você precisa tomar uma decisão consciente: se beber, não dirija. Não existe atalho, não existe truque — existe responsabilidade. Quando você escolhe não dirigir após consumir álcool, você protege sua vida e a de todos ao seu redor.

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