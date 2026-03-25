Segundo psiquiatra, álcool reprograma o cérebro e faz o corpo tratar a bebida como algo essencial para sobreviver

Especialistas alertam para mudanças silenciosas que afetam decisões e comportamentos sem percepção clara

Magno Oliver - 25 de março de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O avanço das pesquisas em neurociência tem revelado como substâncias comuns podem impactar profundamente o funcionamento do cérebro humano.

Entre elas, o álcool se destaca não apenas pela ampla aceitação social, mas também pelo seu potencial de alterar mecanismos internos ligados ao prazer e à sobrevivência.

Especialistas alertam que o consumo frequente pode levar o organismo a interpretar a bebida como uma necessidade básica. De acordo com a psiquiatra Anna Lembke, professora da Universidade de Stanford, o fenômeno está diretamente relacionado à ação da dopamina.

Esse neurotransmissor é responsável por associar sensações positivas a comportamentos, incentivando sua repetição.

Substâncias como o álcool provocam liberações intensas de dopamina no chamado sistema de recompensa, criando experiências altamente marcantes para o cérebro.

Com o tempo, esse estímulo excessivo leva a um processo conhecido como neuroadaptação. O cérebro passa a reduzir sua própria produção natural de dopamina, criando um desequilíbrio.

Como resultado, o indivíduo precisa de doses cada vez maiores para alcançar o mesmo efeito inicial ou até mesmo para se sentir “normal”. Esse ciclo é um dos principais fatores que sustentam a dependência química.

“ Vivemos em uma época e lugar onde temos mais acesso a bens de luxo, mais renda disponível, mais tempo livre, até mesmo para os mais pobres, do que nunca na história . E acontece que isso é estressante para o nosso cérebro. E é estressante de uma maneira completamente nova, que nunca enfrentamos antes, o que nos torna mais vulneráveis ​​ao problema do consumo compulsivo e do vício. E eu acho que o vício é a praga moderna ”, diz a Dra. Anna Lembke em O Diário de uma CEO .

Estudos do National Institute on Drug Abuse indicam que o ambiente atual, marcado por fácil acesso a substâncias e estímulos de prazer, aumenta significativamente o risco de vício.

Os especialistas explicam que o cérebro humano evoluiu em condições de escassez, o que torna o excesso de estímulos modernos um desafio para o equilíbrio mental.

Apesar da complexidade do problema, há caminhos possíveis para reversão. A principal estratégia envolve a interrupção do consumo por um período prolongado, permitindo que o cérebro restabeleça gradualmente seu funcionamento.

No entanto, os primeiros dias de abstinência costumam ser os mais difíceis, com sintomas como ansiedade e irritabilidade.

Para os especialistas, compreender esse processo é fundamental para enfrentar o vício, que já é considerado um dos principais desafios de saúde pública contemporâneos.

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