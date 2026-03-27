Cientistas já têm a resposta: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?

Estudo recente aponta que ancestrais dos animais que botam ovos podem ter dado à luz filhotes vivos antes da evolução dos ovos com casca

Gabriel Yuri Souto - 27 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Uma das perguntas mais antigas da humanidade pode finalmente ter uma resposta baseada na ciência. Afinal, o que veio primeiro: o ovo ou a galinha? De acordo com estudos recentes, a explicação pode surpreender e mudar o entendimento tradicional sobre a evolução das espécies.

Pesquisadores indicam que os primeiros ancestrais de aves e répteis modernos não botavam ovos como conhecemos hoje. Em vez disso, muitos desses animais davam à luz filhotes vivos, o que sugere que a galinha, ou melhor, seus ancestrais, vieram antes do ovo com casca.

O que diz a nova pesquisa

Cientistas da Universidade de Bristol, em parceria com pesquisadores da Universidade de Nanjing, analisaram a evolução dos chamados amniotas, grupo que inclui aves, répteis e mamíferos.

O estudo mostrou que a reprodução por meio de ovos com casca rígida pode não ter surgido tão cedo quanto se imaginava. Segundo o professor Michael Benton, muitos desses animais tinham a capacidade de reter os embriões dentro do corpo por mais tempo, dando origem a filhotes vivos.

Assim, a evolução dos ovos teria ocorrido posteriormente, como uma adaptação ao ambiente.

Como funciona a evolução dos ovos

Hoje, aves, crocodilos e tartarugas botam ovos em estágios iniciais de desenvolvimento. O embrião cresce fora do corpo da mãe até o momento da eclosão.

No entanto, a pesquisa sugere que, no passado, havia maior diversidade de formas de reprodução. Alguns animais mantinham os embriões internamente por mais tempo, semelhante ao que ocorre com mamíferos atualmente.

Dessa forma, os ovos com casca dura teriam surgido como uma estratégia evolutiva posterior, e não como um ponto inicial da reprodução dessas espécies.

Então, quem veio primeiro?

A resposta depende da forma como a pergunta é interpretada. Se considerarmos os ovos como estrutura biológica em geral, eles já existiam muito antes das galinhas, inclusive entre dinossauros.

Por outro lado, se a análise envolve o ovo com casca e o modelo atual de reprodução das aves, os estudos indicam que os ancestrais da galinha surgiram antes desse tipo de ovo.

Assim, segundo os cientistas, a ideia de que “a galinha veio primeiro” ganha força dentro desse novo entendimento evolutivo.

Descoberta amplia visão sobre a evolução

A pesquisa não invalida o fato de que muitos dinossauros já botavam ovos. No entanto, amplia a compreensão sobre como diferentes estratégias reprodutivas coexistiram ao longo da história.

Isso mostra que a evolução não seguiu um único caminho, mas sim diversas possibilidades, que se adaptaram conforme as condições ambientais e biológicas.

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