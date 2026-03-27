Novo milionário na Lotofácil 3646: apostador acerta todas as 15 dezenas sorteadas e leva prêmio máximo para casa

Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso, a estimativa de prêmio já está na casa dos R$ 2 milhões

Isabella Valverde Isabella Valverde -
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(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A sorte sorriu para um apostador da capital paulista na noite desta quinta-feira (26). Com um bilhete registrado na Lotérica Bolão Premiado, em São Paulo, o novo milionário do país conseguiu a proeza de acertar todas as 15 dezenas do concurso 3646 da Lotofácil, garantindo o prêmio máximo e transformando sua vida da noite para o dia.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram: 01 – 03 – 05 – 07 – 08 – 11 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

Além do grande vencedor, a Lotofácil 3646 distribuiu prêmios para milhares de outras pessoas que chegaram perto da pontuação máxima. Na faixa de 14 acertos, centenas de apostas foram contempladas, mantendo a fama da modalidade como uma das mais generosas das Loterias Caixa.

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Para quem deseja tentar a sorte no próximo concurso, a estimativa de prêmio já está na casa dos R$ 2 milhões.

Os sorteios da Lotofácil acontecem diariamente, de segunda a sábado, sempre às 20h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Lotofácil, onde o jogador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis, custa apenas R$ 3,00. As chances de ganhar o prêmio principal com um jogo simples são de 1 em pouco mais de 3,2 milhões, o que torna esta loteria uma das favoritas do público brasileiro.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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