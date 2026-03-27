Sem vencedores na Mega-Sena 2989, prêmio acumula e chega a R$ 40 milhões

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, milhares de apostadores foram contemplados nas faixas secundárias

Gustavo de Souza - 27 de março de 2026

Imagem ilustrativa de Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O sorteio do concurso 2989 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (26), no Espaço da Sorte, em São Paulo, não teve apostas que acertaram as seis dezenas. Consequentemente, o prêmio principal acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio alcançou a marca de R$ 40 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 14 – 28 – 31 – 56 – 59.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, milhares de apostadores foram contemplados nas faixas secundárias.

Na Quina, 44 apostas acertaram cinco dezenas, e cada uma receberá o valor de R$ 33.183,44. Já na Quadra, foram registrados 3.125 ganhadores, que embolsarão R$ 667,23 cada.

O próximo sorteio (concurso 2990) acontecerá neste sábado (28). As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica credenciada pela Caixa ou por meio do site oficial das Loterias Caixa. A aposta mínima, que consiste em seis números, tem o custo de R$ 6,00.

Para aumentar as chances de vitória, muitos apostadores optam pelo Bolão Caixa, que permite a realização de apostas em grupo. O valor mínimo para participar de um bolão é de R$ 18,00, com cotas individuais a partir de R$ 7,00, tornando-o uma opção acessível para quem deseja jogar com mais dezenas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!