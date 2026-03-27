Suspeito de matar funcionário de lanchonete em Anápolis por conta de dívida é preso pela CPE

Homem tentou quebrar o celular e fugir quando viu os policiais, mas foi contido

Natália Sezil -
Homem preso pela CPE usava as redes sociais para ostentar armas de fogo.
Homem usava as redes sociais para ostentar armas de fogo. (Foto: Reprodução)

O homem suspeito de ter assassinado o funcionário de uma lanchonete na Vila Nossa Senhora D’Abadia, em Anápolis, em fevereiro deste ano, foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) nesta sexta-feira (27).

A ação aconteceu no bairro Paraíso, região Sudoeste da cidade, após equipes de inteligência localizarem o carro usado no crime, modelo Fiat Argo.

Também somavam às denúncias vídeos publicados nas redes sociais. Nos registros, o suspeito, de 34 anos, aparecia ostentando armas de fogo, por vezes usando disfarces ou máscaras.

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Ao chegar ao local indicado, os policiais conseguiram identificar os itens usados nos vídeos. Também confirmaram o carro, onde foram encontradas uma arma de fogo e munições. As autoridades constataram, ainda, que o veículo havia sido furtado em Minas Gerais.

Ao perceber a presença da CPE, o suspeito teria tentado fugir pulando o muro, enquanto quebrava o próprio celular. Ele foi contido e levado à Central de Flagrantes.

A hipótese levantada é de que o homem pertence a uma facção criminosa e que havia ido até a lanchonete, no dia do crime, para cobrar dívidas.

A companheira do suspeito também foi conduzida à delegacia, assim como o carro e os itens identificados. A Polícia Civil (PC) deliberou pela prisão em flagrante do suposto assassino, e agora fica responsável pelas próximas medidas cabíveis.

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Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

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