Funcionário de lanchonete em Anápolis é alvejado e morto no trabalho

Proprietária do estabelecimento relatou ter ouvido o barulho de pneus cantando logo após os disparos

Davi Galvão - 13 de fevereiro de 2026

Lanchonete fica localizada na Vila Nossa Senhora D’Abadia. (Foto: Google Street View)

Um funcionário de 23 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (12), em uma lanchonete localizada na Vila Nossa Senhora D’Abadia, em Anápolis.

Equipes policiais foram acionadas após a comunicação de disparos de arma de fogo no estabelecimento. No local, o jovem, identificado como Bruno de Albuquerque Gomes França foi encontrado caído e já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado posteriormente por socorristas.

A proprietária da lanchonete relatou ter ouvido o barulho de pneus cantando logo após os disparos, o que indica que o suspeito pode ter fugido em um veículo.

Apesar das buscas realizadas nas imediações da lanchonete, nenhum provável autor foi identificado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a perícia e recolheu a documentação da vítima.

O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC), que apura as circunstâncias e a motivação do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!